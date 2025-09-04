ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

Вона тепер майже блондинка: який вигляд має нова зачіска принцеси Кейт

Кейт та її чоловік Вільям сьогодні вперше з’явилися на публіці після тривалих літніх канікул. Подружжя відвідало сади Музею природної історії разом у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

Після деяких припущень про світліший відтінок волосся, що з’явилися в серпні, поява принцеси Кейт сьогодні підтвердила, що вона зробила літнє мелірування і відростила волосся до середини спини. Це вперше за 14 років, що пара у шлюбі, ми бачимо на Кетрін таку довжину волосся і такий відтінок.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Для походу в музей Кейт розпустила волосся, зробивши бічний проділ і зробила своє фірмове об’ємне укладання красивими локонами.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Ми вирішили згадати, з якими зачісками Кейт раніше з’являлася на публіці в попередні роки.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie