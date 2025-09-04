- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 1 хв
Вона тепер майже блондинка: який вигляд має нова зачіска принцеси Кейт
Кейт та її чоловік Вільям сьогодні вперше з’явилися на публіці після тривалих літніх канікул. Подружжя відвідало сади Музею природної історії разом у Лондоні.
Після деяких припущень про світліший відтінок волосся, що з’явилися в серпні, поява принцеси Кейт сьогодні підтвердила, що вона зробила літнє мелірування і відростила волосся до середини спини. Це вперше за 14 років, що пара у шлюбі, ми бачимо на Кетрін таку довжину волосся і такий відтінок.
Для походу в музей Кейт розпустила волосся, зробивши бічний проділ і зробила своє фірмове об’ємне укладання красивими локонами.
Ми вирішили згадати, з якими зачісками Кейт раніше з’являлася на публіці в попередні роки.