Вона тепер майже блондинка: який вигляд має нова зачіска принцеси Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

Після деяких припущень про світліший відтінок волосся, що з’явилися в серпні, поява принцеси Кейт сьогодні підтвердила, що вона зробила літнє мелірування і відростила волосся до середини спини. Це вперше за 14 років, що пара у шлюбі, ми бачимо на Кетрін таку довжину волосся і такий відтінок.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Для походу в музей Кейт розпустила волосся, зробивши бічний проділ і зробила своє фірмове об’ємне укладання красивими локонами.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Ми вирішили згадати, з якими зачісками Кейт раніше з’являлася на публіці в попередні роки.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press