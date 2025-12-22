Вона теж не зимова: грецька королівська сім'я представила різдвяну листівку

Королівська родина Греції / © Instagram принца Павлоса

Їм поділилася на своїй сторінці в Instagram принцеса Марі-Шанталь. Вона опублікувала листівку, на якій зображена разом із чоловіком принцом Павлосом та їхніми дітьми, яких у пари аж п’ятеро.

«Щасливого Різдва! Бажаю вам любові, миру, щастя та сонячного світла 2026 року! 🎄», — написала принцеса.

Королівська родина Греції / © Instagram принца Павлоса

Для фотосесії принцеса Марі-Шанталь та її єдина дочка принцеса Марія-Олімпія одягнулися у молочно-білі сукні з перфорацією, а сини були переважно у сорочках та піджаках. Принц Павлос одягнув класичний костюм.

