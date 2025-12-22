ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
1 хв

Вона теж не зимова: грецька королівська сім'я представила різдвяну листівку

Грецька королівська родина презентувала своє святкове фото.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королівська родина Греції

Королівська родина Греції / © Instagram принца Павлоса

Їм поділилася на своїй сторінці в Instagram принцеса Марі-Шанталь. Вона опублікувала листівку, на якій зображена разом із чоловіком принцом Павлосом та їхніми дітьми, яких у пари аж п’ятеро.

«Щасливого Різдва! Бажаю вам любові, миру, щастя та сонячного світла 2026 року! 🎄», — написала принцеса.

Королівська родина Греції / © Instagram принца Павлоса

Королівська родина Греції / © Instagram принца Павлоса

Для фотосесії принцеса Марі-Шанталь та її єдина дочка принцеса Марія-Олімпія одягнулися у молочно-білі сукні з перфорацією, а сини були переважно у сорочках та піджаках. Принц Павлос одягнув класичний костюм.

Нагадаємо, раніше ми показували різдвяну листівку принца Гаррі та його дружини Меган. Вони представили аж дві фотографії.

Дата публікації
Кількість переглядів
160
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie