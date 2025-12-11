ТСН у соціальних мережах

Суспільство
Вона теж не зимова: принцеса Анна і її чоловік представили свою різдвяну листівку

Принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоуренс поділилися своєю щорічною різдвяною листівкою, всередині якої розміщено дуже чарівну фотографію пари.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Різдвяна листівка принцеси Анни, фото: instagram.com/qldgovernor

Щороку королівські сім'ї з усього світу діляться своїми різдвяними фотографіями.

Принцеса Анна та її чоловік, віце-адмірал сер Тім Лоуренс, обрали для святкової листівки свій характерний стриманий стиль, яким поділилася в соціальних мережах губернаторка Квінсленду докторка Жанетт Янг, яка нещодавно приймала 75-річну принцесу під час її офіційного візиту в листопаді з нагоди століття Королівського австралійського корпусу зв'язку.

Різдвяна листівка принцеси Анни, фото: instagram.com/qldgovernor

На знімку Анна і Тімоті заскочены в кареті на острові Сарк. Зважаючи на все, фотографія була зроблена в травні 2025 року, коли вона і сер Тім увійшли в історію, ставши першими членами британської королівської родини, які відвідали Малий Сарк у межах святкування 80-ї річниці Дня визволення.

Усередині листівки, на звороті милої фотографії, було написано: «З найкращими побажаннями щасливого та мирного Різдва та Нового року».

Особливо примітною деталлю було те, що принцеса Анна та її чоловік підписали листівку не своїми титулами, а просто «Анна та Тім», що є чудовим підтвердженням тієї скромності, за яку вона стала особливо улюбленицею публіки.

І, до речі, листівка королівської принцеси також не зимова, як і фотографія, якою раніше поділився король Чарльз і королева Камілла, за що монарша пара піддалася критиці.

35
