Вона теж не зимова: принцеса Анна і її чоловік представили свою різдвяну листівку

Різдвяна листівка принцеси Анни, фото: instagram.com/qldgovernor

Щороку королівські сім'ї з усього світу діляться своїми різдвяними фотографіями.

Принцеса Анна та її чоловік, віце-адмірал сер Тім Лоуренс, обрали для святкової листівки свій характерний стриманий стиль, яким поділилася в соціальних мережах губернаторка Квінсленду докторка Жанетт Янг, яка нещодавно приймала 75-річну принцесу під час її офіційного візиту в листопаді з нагоди століття Королівського австралійського корпусу зв'язку.

На знімку Анна і Тімоті заскочены в кареті на острові Сарк. Зважаючи на все, фотографія була зроблена в травні 2025 року, коли вона і сер Тім увійшли в історію, ставши першими членами британської королівської родини, які відвідали Малий Сарк у межах святкування 80-ї річниці Дня визволення.

Усередині листівки, на звороті милої фотографії, було написано: «З найкращими побажаннями щасливого та мирного Різдва та Нового року».

Особливо примітною деталлю було те, що принцеса Анна та її чоловік підписали листівку не своїми титулами, а просто «Анна та Тім», що є чудовим підтвердженням тієї скромності, за яку вона стала особливо улюбленицею публіки.

І, до речі, листівка королівської принцеси також не зимова, як і фотографія, якою раніше поділився король Чарльз і королева Камілла, за що монарша пара піддалася критиці.