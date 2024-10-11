Вона теж із сапфірами: розглядаємо каблучку принцеси Кейт, яку вона носить замість заручальної

Вчора подружжя Уельських відвідало місто Саутпорт, де 29 липня в результаті масового ножового поранення на заняттях з йоги та танців загинули троє дітей.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

Ми вже показували вам образ, який принцеса Кейт обрала для першого офіційного виходу після завершення курсу хіміотерапії. Кетрін також одягла символічні сережки у вигляді папороті від ZORAIDA і обійшлася без своєї знаменитої заручальної каблучки з сапфіром.

Каблучка принцеси Кейт / Фото: Getty Images

Сережки від Catherine Zoraida принцеса Уельська носить уже багато років. Вибір Кейт сережок у вигляді папороті мав особливе значення. Папороть широко вважається символом витривалості, стійкості та нових починань через його здатність процвітати в різних умовах. Його листя, що розпускається, символізує свіже зростання і оновлення, пише People.

Каблучка принцеси Кейт / Фото: Getty Images

Також на пальці Кетрін не було її заручальної каблучки, але була інша з маленькими сапфірами, яке принцеса вже одягала раніше.

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