Вона теж із сапфірами: розглядаємо каблучку принцеси Кейт, яку вона носить замість заручальної

Принцеса Уельська потішила новою появою на публічному заході разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом.
Вчора подружжя Уельських відвідало місто Саутпорт, де 29 липня в результаті масового ножового поранення на заняттях з йоги та танців загинули троє дітей.
Ми вже показували вам образ, який принцеса Кейт обрала для першого офіційного виходу після завершення курсу хіміотерапії. Кетрін також одягла символічні сережки у вигляді папороті від ZORAIDA і обійшлася без своєї знаменитої заручальної каблучки з сапфіром.
Сережки від Catherine Zoraida принцеса Уельська носить уже багато років. Вибір Кейт сережок у вигляді папороті мав особливе значення. Папороть широко вважається символом витривалості, стійкості та нових починань через його здатність процвітати в різних умовах. Його листя, що розпускається, символізує свіже зростання і оновлення, пише People.
Також на пальці Кетрін не було її заручальної каблучки, але була інша з маленькими сапфірами, яке принцеса вже одягала раніше.
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