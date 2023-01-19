Вона теж ощадлива: королева Камілла у старому пальті приїхала до Абердинського університету

Зимові канікули давно закінчилися і члени британської королівської родини повернулися до виконання своїх обов'язків.

Вчора королева-консорт Камілла відвідала Абердинський університет, де оглянула новий Центр навчання наук та зустрілася зі студентами та співробітниками.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Її королівську Високість зустріли співробітники спільноти кампусу, а дві маленькі дівчинки, які відвідують дитячий садок на території кампуса, вручили Каміллі букет квітів. Під час свого візиту королева-консорт виголосила промову.

На зустріч королева Камілла прибула у зеленому пальті з червоною підкладкою у шотландську клітинку, яке носить досить давно. Під пальтом у неї була молочно-біла блузка з довгими рукавами і рюшами на них і взута вона була у високі чоботи із замші коричневого кольору. Камілла теж дуже ощадлива, як і її чоловік король Чарльз III.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Як завжди, бездоганна зачіска, сережки з перлинними підвісками та кілька золотих браслетів на зап'ясті чудово доповнювали королівський образ.

Нагадаємо, вчора на публіці також з'явилася і принцеса Уельська Кетрін. Вона відвідала організацію Foxcubs у Лутоні, де зустрілася з вихователями та батьками дітей молодшого віку. Для публічного виходу принцеса обрала яскравий лук.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Читайте також: