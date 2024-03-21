Вона теж робить це: королеву Каміллу заскочили за тим самим заняттям, що й королеву Летицію

Згідно королівських правил члени монарших сімей не повинні робити селфи із підданими. Але багато хто з них охоче порушує цю рекомендацію.

Учора королева Камілла разом із мером міста Дуглас Наталі Байрон-Тір відкрили пам'ятну дошку на ознаменування надання статусу міста округу Дуглас у міській раді Дугласа на острові Мен.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Ми показували вам образ Її Величності цього дня. А також звернули увагу на один цікавий момент на заході.

Камілла охоче поспілкувалася з людьми, що прийшли її привітати, а деяким з них навіть не відмовила в селфі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Летиція також робила селфі з людьми, коли відвідала виставку художника Хуана Самори "Життя у надзвичайній ситуації" у Лериді у січні цього року.

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