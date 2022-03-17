Вона тримається: королева Єлизавета II менше працюватиме, але від аудієнцій не відмовиться

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ продовжує давати аудієнції.
Вчора, 16 березня, у Віндзорському замку Її Величність вручила Золоту медаль королеви за поезію Грейс Ніколс під час приватної аудієнції.
Раніше палац спростовував інформацію про те, що Єлизаветі II зараз нездужає. А щорічну службу на честь Дня Співдружності монархиня пропустила на рекомендацію своїх лікарів.
Раніше повідомлялося, що королева планує зменшити кількість робочих заходів і ще рідше з'являтиметься на публіці. Але це не стосується аудієнцій. Багато які з них Єлизавета II проводить через відеозв'язок.
Раніше 15 березня Її Величність вітала нового генерал-губернатора Канади пані Мері Саймон та її чоловіка містера Віта Фрейзера за чаєм у Дубовій кімнаті.
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