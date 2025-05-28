Вона це передбачила: що говорила принцеса Діана про майбутнє свого сина Вільяма

Принцеса Діана та принц Вільям / © Getty Images

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Діана народила первістка в 21 рік. Принц Вільям народився в червні 1982 року. Коли він був підлітком принцеса, передбачала, що її син буде дуже популярним серед людей, розповідає колишня королівська кореспондентка ВВС Дженні Бонд.

Діана одного разу сказала їй, що країні пощастило мати Вільяма, натякаючи, що вона знала, що він стане популярним членом королівської родини.

Принцеса Діана та принц Вільям / © Getty Images

В інтерв’ю Mirror Бонд сказала: «Очевидно, що Вільям робить щось дуже правильне. Його неформальний, доступний спосіб виконання своєї роботи знаходить відгук у громадськості. Навіть його манера говорити відрізняється від попередніх поколінь. Він, звичайно, добре говорить, але не надто пафосно. Він, звичайно, добре одягається, але досить часто носить джинси та кросівки», — цитує її слова express.co.uk.

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«Як одного разу сказала мені Діана: „З Вільямом все гаразд. Країні дуже пощастило, що в неї є Вільям. Я думаю, вона була в ударі“, — згадує авторка про ту розмову з принцесою Уельською.

Принц Вільям з мамою принцесою Діаною / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яке пророцтво Діани про королеву Каміллу збулося.