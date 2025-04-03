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Вона це зробила: принцеса Інгрід Олександра завершила військове навчання
Норвезька принцеса Інгрід Олександра відслужила 15 місяців в армії.
Її батько кронпринц Гокон проінспектував війська в інженерному батальйоні бригади "Північ", де служила його дочка. Знімками та відео поділилися у Instagram норвезької королівської родини.
21-річна принцеса Інгрід Олександра була одягнена у військову форму, як і її колеги по службі, а її темні локони були зачесані назад і зібрані в акуратний пучок.
Принц Гокон, який в цей час виконує обов'язки регента, поки король Гаральд V перебуває за межами країни у відпустці, сказав на заході:
«Я хотів би подякувати вам за службу, яку ви несете у Збройних силах. Разом із тисячами жінок і чоловіків ви щодня працюєте, щоб забезпечити безпеку Норвегії. Ви можете пишатися роботою, яку ви робите», – сказав майбутній король.
Нагадаємо, у Норвегії як чоловіки, так і жінки зобов'язані нести військову службу протягом одного року. Цей закон був запроваджений для тих, хто народився після 2000 року.
Принцеса пройшла 15-місячну початкову службу в армії в інженерному батальйоні бригади "Північ", де вона була стрільцем на штурмовій інженерній броньованій машині CV90.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто ще із королівських осіб служив в армії.