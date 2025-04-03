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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
232
Час на прочитання
1 хв

Вона це зробила: принцеса Інгрід Олександра завершила військове навчання

Норвезька принцеса Інгрід Олександра відслужила 15 місяців в армії.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Інгрід Олександра

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Її батько кронпринц Гокон проінспектував війська в інженерному батальйоні бригади "Північ", де служила його дочка. Знімками та відео поділилися у Instagram норвезької королівської родини.

21-річна принцеса Інгрід Олександра була одягнена у військову форму, як і її колеги по службі, а її темні локони були зачесані назад і зібрані в акуратний пучок.

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Принц Гокон, який в цей час виконує обов'язки регента, поки король Гаральд V перебуває за межами країни у відпустці, сказав на заході:

«Я хотів би подякувати вам за службу, яку ви несете у Збройних силах. Разом із тисячами жінок і чоловіків ви щодня працюєте, щоб забезпечити безпеку Норвегії. Ви можете пишатися роботою, яку ви робите», – сказав майбутній король.

Кронпринц Хокон / © Instagram норвезької королівської родини

Кронпринц Хокон / © Instagram норвезької королівської родини

Нагадаємо, у Норвегії як чоловіки, так і жінки зобов'язані нести військову службу протягом одного року. Цей закон був запроваджений для тих, хто народився після 2000 року.

Принцеса пройшла 15-місячну початкову службу в армії в інженерному батальйоні бригади "Північ", де вона була стрільцем на штурмовій інженерній броньованій машині CV90.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто ще із королівських осіб служив в армії.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Associated Press

Принцеса Інгрід Олександра / © Associated Press

Принцеса Інгрід Олександра / © Associated Press

Принцеса Інгрід Олександра / © Associated Press

Принцеса Інгрід Олександра / © Associated Press

Принцеса Інгрід Олександра / © Associated Press

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
232
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