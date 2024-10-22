Вона – у білій сукні, він – у синьому піджаку: подружжя Байденів випили вина у Білому домі

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден провели обід у Блакитній кімнаті, щоб відсвяткувати нову покращену і розширену публічну екскурсію Білим домом, яку оприлюднила перша леді.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Президентське подружжя з цієї нагоди підійняли келизи з білим вином, виголосили тости і випили п'янкий напій.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

На заході Джилл з'явилася у ніжному аутфіті. На ній була біла сукня міді з короткими рукавами, прикрашена у зоні декольте білим і жовтим камінням. Образ вона доповнила туфлями кольору крем-брюле, елегантними сережками з перлинами у вигляді крапель, золотим ланцюжком із підвіскою Mama, золотим браслетом і каблучкою.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді зробила гарну зачіску з локонами, заколовши пасмо волосся збоку золотою шпилькою, і макіяж із акцентом на очах.

Джо був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку, смугасту краватку і чорні туфлі.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден потрапила до об'єктивів папараці у білій блузці, блакитному костюмі і бежевих лакованих слінгбеках на шпильках від Valentino.

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