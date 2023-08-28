Вона у чудовій формі: фітнесекспертка розповіла, як тренується королева Летиція

У свої 50 років королева Летиція може похизуватися розкішною фігурою.

Експертка з фітнесу Джоанна Дейс, ексклюзивно розповіла express про ймовірну дієту та вправи королеви Іспанії.

У 50-річному віці королева Летиція має дуже струнку і підтягнуту фігуру. Експертка впевнена, що на це вплинули її відданість йозі Айєнгара та здоровому харчуванню.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

"Йога Айєнгара — це стиль йоги, заснований Б. К. С. Айєнгаром, засновником айєнгар-йоги, (який викладав і практикував йогу більше 70 років і вважався одним з найвидатніших сучасних майстрів йоги у світі). Він фокусується на точному вирівнюванні і використання опор для підтримки тіла в досягненні правильних поз. Цей метод підкреслює силу, гнучкість і баланс за допомогою серії асан (поз). Крім того, велике значення надається роботі з диханням, усвідомленню тіла та свідомості, що робить цю практику доступною для всіх рівнів фізичної підготовки. ", — каже експертка.

Асани, що практикуються в йозі Айєнгара, задіють кілька груп м'язів, включаючи руки, м'язи живота, ноги, спину, стегна, плечі та спину. За словами фітнесекспертки, м'язи королеви Летиції стали більш "окресленими", зокрема це добре помітно на руках.

"З роками руки королеви Летиції стали чіткими і підтягнутими завдяки різним позам, таким як Уттхіта Паршваконасана (поза з витягнутим бічним кутом), Адхо Мукха Шванасана (собака, опущена донизу) і Васіштхасана (поза бічної планки), яка націлюйтеся на біцепс дельтоїди в йозі Айєнгара", — каже пані Дейс.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Летиція відвідувала разом із молодшою дочкою інфантою Софією матч іспанської жіночої футбольної збірної на фіналі чемпіонату світу серед жінок у Сіднеї. І після перемоги іспанської команди королева не стримувала емоцій.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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