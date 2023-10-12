Вона у чудовій формі: принцеса Кейт продемонструвала свої вміння на спортивному заході

Принцеса Кейт із чоловіком сьогодні відвідали Національний спортивний центр абатства Бішам. Там у них було заплановано кілька спортивних заходів.

Королівські шанувальники, побачивши Кетрін знову з пов'язкою на пальцях, стурбувалися. Невже Кейт знову пошкодила руку? Але, швидше за все, пов'язка – це запобіжний захід.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Минулого тижня Кенсінгтонський палац повідомив, що Кейт пошкодила пальці стрибаючи на батуті зі своїми трьома дітьми. А сьогодні пов'язка була їй необхідна, щоб забезпечити додаткову підтримку при травмі, оскільки королівське подружжя збиралося взяти участь у деяких спортивних заходах під час свого сьогоднішнього візиту.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Уельські приєдналися до юних спортсменів, щоб побачити підтримку, запропоновану SportsAid для поліпшення їхньої розумової працездатності. А ще зіграли в голбол, паралімпійський вид спорту для людей з вадами зору.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Візит Кейт та Вільяма є частиною серії заходів, присвячених Всесвітньому дню психічного здоров'я, який припав цього року на 10 жовтня.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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