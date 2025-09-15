Вона у чудовій формі: принцеса Анна верхи на білому коні з’явилася на заході

Принцеса Анна / © Getty Images

Єдина дочка королеви Єлизавети II відома наїзниця і продовжує їздити верхи навіть зараз, але переважно робить це у своєму заміському маєтку Геткомб-парку.

Але на вихідних королівська принцеса брала участь у рейді «Верхові марки» в Единбурзі — стародавньому традиційному огляді міських кордонів для забезпечення їхньої безпеки від зазіхань та нападів. Традиція проводилася у 29 містах Шотландії, які беруть участь у рейді.

Принцеса Анна / © Getty Images

Анна їхала верхи на красивому білому коні, одягнена у світлий подовжений жакет, жокейські штани, картату сорочку та шолом на голові.

Минулого літа, нагадаємо, принцеса Анна травмувалася, отримавши струс мозку, коли її вдарив кінь. Вона провела кілька днів у госпіталі, але, як бачите, не втратила інтерес і так само любить їздити верхи.