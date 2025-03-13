Вона у чудовій формі: які продукти не їсть принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт перебуває у чудовій формі і, як стверджують експерти, вона уникає певних продуктів у своєму раціоні, щоб досягти таких результатів.

Не секрет, що Кетрін уникає в раціоні двох основних груп продуктів – молочних та вуглеводів, а під час подорожей дотримується королівського протоколу, уникаючи морепродуктів.

Дієта принцеси складається з пісних білків, овочів та корисних жирів, водночас виключає велику кількість вуглеводів та молочних продуктів.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Вранці принцеса п'є смузі, що містить спіруліну, капусту, матчі, шпинат, салат, кінзу та чорницю, пише express.co.uk. Кейт має пристрасть до сирої їжі, такої як кавунові салати, ґаспачо, ягоди годжі.

Дієтологи BarBend раніше повідомляли, що сніданок принцеси складається із зеленого смузі з капустою, спіруліною, матчі, шпинату, романо, коріандром і чорницею, за яким слідує ситна тарілка вівсянки.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як королівська принцеса Анна тримає себе у формі.

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