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Вона у вечірній сукні, а він у військовій формі: представлені нові портрети принцеси Марі та принца Йоагіма

Вона у вечірній сукні, а він у військовій формі: представлені нові портрети принцеси Марі та принца Йоагіма

Принцеса Марі та принц Йоагім / Фото: Getty Images

Данська королівська родина опублікувала нові офіційні портрети принца Йоагіма та принцеси Марі.

Їх представили на офіційній сторінці данської королівської родини у Instagram. Відомо, що їх було зроблено 1 січня 2025 року в Королівському палаці. На фото принцеса Марі постала у темно-синій сукні з коміром та шлейфом, поясом на талії, доповнивши образ кількома орденами та тіарою на голові.

А її чоловік принц Йоагім позував для фотографій у військовій формі.

Принц Йоагім та принцеса Марі / © Данська королівська родина/Instagram
Принц Йоагім та принцеса Марі / Фото: Данська королівська родина/Instagram

"Нові офіційні парадні портрети Їхніх Королівських Високостей принца Йоагіма та принцеси Марі", — йдеться у підписі під знімками.

Принц Йоагім / © Данська королівська родина/Instagram
Принц Йоагім / Фото: Данська королівська родина/Instagram

У лютому, нагадаємо, принцесі Марі виповнилося 49 років. Ми зібрали десять цікавих фактів про другу дружину данського принца.

Принцеса Марі / © Данська королівська родина/Instagram
Принцеса Марі / Фото: Данська королівська родина/Instagram

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