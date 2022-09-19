Вона усміхається: напередодні похорону опублікували останній офіційний портрет королеви Єлизавети II

До останніх днів життя королева виконувала свої обов'язки, перш ніж мирно піти, королева призначила нового прем'єр-міністра Ліз Трасс. Це було за два дні до смерті, фотограф, який зробив останні знімки королеви, розповів, що вона багато усміхалася під час церемонії.

Сьогодні, 19 вересня, мільйони людей зберуться разом, щоби проводити королеву в останню путь. З цієї нагоди вчора, напередодні похорону, Букінгемський палац опублікував останній офіційний портрет королеви.

Королева позує в небесно-блакитній сукні та улюбленому перловому намисті, яке вона носила все життя, і про яке ми писали раніше. Перлинне намисто з трьох ниток було подаровано Єлизаветі її батьком королем Георгом VI, який помер, коли їй було лише 25 років, але вона носила його подарунок усе своє життя.

До сукні приколото дві брошки з діамантами та аквамаринами Boucheron Aquamarine. Ці прикраси також подарували королеві її батько та мати на 18-річчя.

На фото Єлизавета ІІ усміхається.

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