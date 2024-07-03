Вона в блакитному пальті, а він у ранковому костюмі: Камілла та Чарльз на садовій вечірці в Голірудгаусі

Король Чарльз і королева Камілла прибули до Единбургу, щоб провести королівські заходи з нагоди святкування Голірудського тижня.

Вчора ввечері королівське подружжя вітало гостей під час вечірки в саду, що проходить у палаці Голірудхаус. Садовий прийом відвідав також молодший брат короля — герцог Единбурзький.

Король мав елегантний вигляд в ранковому костюмі, а його дружина королева Камілла сяяла в небесно-блакитній сукні-пальті з вишивкою, капелюхом, підібраним до тону, молочних рукавичках та двоколірних туфлях на підборах. Її Величність доповнила образ перлинними сережками, своїми улюбленими золотими підвісками та діамантовою брошкою-чертополохом, що спочатку належала королеві Марії Текській, а після її смерті була успадкована королевою Єлизаветою II.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

У Шотландії королівське подружжя має відвідати ще кілька заходів до 5 липня. Вчора вдень Камілла організувала ще один захід у палаці Голірудхаус, де вітала гостей, які мають відношення до літератури.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам, який вигляд мають дорослі діти королеви Камілли від першого шлюбу – Том та Лора Паркер-Боулз.

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