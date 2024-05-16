Вона в рожевій сукні, а він у жилеті до тону: Камілла та Чарльз з'явилися на садовій вечірці

Королівське подружжя вітало своїх VIP-гостей на сонячному заході в саду Букінгемського палацу. Цього разу на захід приїхали представники мистецтва, культури, телебачення, моди та кіно.

Камілла та Чарльз були у чудовому настрої вітаючи гостей. Королева одягла цього дня ніжно-рожеву сукню-пальто від Anna Valentine, яку доповнила капелюхом з широкими крисами від Philip Treacy, в руках тримала сумку Moynat та рукавички, а взута була у двокольорові туфлі від Chanel на підборах.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Камілла одягла брошку у вигляді квітки Williamson Pink Diamond, що належала королеві Єлизаветі II, мініатюрну підвіску Kiki McDonough з жовтого золота з блакитним топазом і діамантами, на її зап'ясті був її улюблений браслет Van Cleef & Arpels, а у вухах діамантові сережки. Королева зробила своє класичне укладання та макіяж.

Король Чарльз був у світло-сірому ранковому костюмі, білій сорочці в тонку смужку та рожевому жилеті, а краватку обрав у принт. Монарх також одягнув капелюх-циліндр, в руках тримав парасольку-тростину, а взутий був у чорні туфлі.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Також учора король та його дружина відвідали собор Святого Павла, де відбулася служба посвяти Ордену Британської імперії. Королівське подружжя прибуло туди в розкішних мантіях і лише через тиждень після того, як там побував принц Гаррі.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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