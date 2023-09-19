Вона в розкішній формі: Меган Маркл вийшла у світ в обтислій сукні

Герцогиня Сассекська під час Ігор Invictus у Дюссельдорфі відвідала ще один публічний захід.

Меган з'явилася на прийомі "Справжнє патріотичне кохання" в готелі Hilton. Прийом проходив якраз у день народження її чоловіка принца Гаррі, але Маркл знайшла час його відвідати.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Того дня на 42-річній герцогині була сіра вовняна сукня-міді з високим коміром від Toteme, її вона доповнила шкіряними туфлями-човниками від Dior, маленькими сережками-цвяшками Pippa Small Jewellery, золотим браслетом Love від Cartier і годинником від цього ж бренду, який колись належав принцесі Діані.

Герцогиня Сассекська розпустила своє довге об'ємне волосся, уклавши його красивими локонами і зробила дуже насичений макіяж очей, губи нафарбувала нюдовою матовою помадою.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Раніше ми згадували всі образи Меган Маркл, в яких вона з'являлася на Invictus Games цього року.

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