Вона в синій сукні, а він у костюмі в смужку: королева Камілла та король Чарльз на прийомі у палаці

Король Чарльз III та королева Камілла відвідали черговий прийом, що відбувся сьогодні у Букінгемському палаці.

Їхні Величності король і королева були присутні на заході на честь видатних особистостей і організацій, які роблять внесок у гуманітарну діяльність по всьому світу.

Королева Камілла сьогодні була в синій сукні, на ній була пришпилена парна діамантова брошка з листя плюща і взута у високі замшеві чоботи на підборах. Її Величність мала гарну зачіску, макіяж на обличчі, підвіску на шиї та перлинні сережки-висячки у вухах.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз одягнув синій костюм у смужку, білу сорочку та синю краватку в принт, а в його нагрудній кишені виднілася хустка, підібрана до тону краватки.

Зазначимо, для королеви Камілли це другий захід сьогодні. Зранку Її Величність відвідала Азіатський жіночий ресурсний центр у Лондоні.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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