Вона в сорочці з вишивкою, а він у картатому піджаку: принцеса Жозефіна і принц Вінсент постали на нових портретах

Принцеса Жозефіна та принц Вінсент / © Данська королівська родина/Instagram

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Знімки представили на сторінці королівської родини Данії в Instagram. Їхнім автором став Стен Евальд:

«Нові офіційні портрети Їхніх Королівських Високостей принца Вінсента та принцеси Жозефіни щойно були опубліковані».

Принцеса Жозефіна і принц Вінсент / © Данська королівська родина/Instagram

Традиційно нові офіційні портрети членів королівської родини публікуються з регулярними інтервалами.

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Принцеса Жозефіна знята на знімках у блакитній сорочці з вишивкою та об’ємними рукавами, її світле волосся укладене локонами, а на обличчі макіяж, у якому дівчина підкреслила вії та трохи губи.

Принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Її брат принц Вінсент одягнений у блакитну сорочку та картатий піджак.

Принц Вінсент / © Данська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Жозефіну називають данською бунтаркою.