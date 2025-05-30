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Вона в сорочці з вишивкою, а він у картатому піджаку: принцеса Жозефіна і принц Вінсент постали на нових портретах
Данський королівський палац поділився новими фото принцеси Жозефіни і принца Вінсента — молодших дітей королеви Мері та короля Фредеріка X.
Знімки представили на сторінці королівської родини Данії в Instagram. Їхнім автором став Стен Евальд:
«Нові офіційні портрети Їхніх Королівських Високостей принца Вінсента та принцеси Жозефіни щойно були опубліковані».
Традиційно нові офіційні портрети членів королівської родини публікуються з регулярними інтервалами.
Принцеса Жозефіна знята на знімках у блакитній сорочці з вишивкою та об’ємними рукавами, її світле волосся укладене локонами, а на обличчі макіяж, у якому дівчина підкреслила вії та трохи губи.
Її брат принц Вінсент одягнений у блакитну сорочку та картатий піджак.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Жозефіну називають данською бунтаркою.