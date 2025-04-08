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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Вона в синій сукні, а він в костюмі і з улюбленою краваткою: Камілла і Чарльз прибули до Італії

Король Чарльз та королева Камілла прибули з чотириденним візитом до Італії.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Камілла та Чарльз

Камілла та Чарльз / © Associated Press

Літак Королівських ВПС, що супроводжується двома літаками F-35 італійських ВПС, приземлився в міському аеропорту Чампіно за 15 км на південний схід від центру Риму, де на злітно-посадковій смузі їх зустріла почесна варта.

Король і королева пройшли червоною доріжкою разом із лордом Ллевелліном і Бруно Антоніо Паскуїно, головою протоколу Міністерства закордонних справ та міжнародного розвитку Італії, зупинившись біля прапорів обох країн.

Чарльз та Камілла в Італії / © Associated Press

Чарльз та Камілла в Італії / © Associated Press

Чарльз був у темно-синьому костюмі в тонку смужку, білій сорочці в тонку смужку і з краваткою в принт сов, а також із хусткою у нагрудній кишені. А Камілла одягла темно-синю сукню з невеликим вирізом від Fiona Clare, перлинні сережки з діамантами і на шию золотий ланцюжок із улюбленою пластинчастою підвіскою.

Протягом наступних кількох днів у Римі королівське подружжя зустрінеться з президентом Італії Серджо Маттареллою і прем’єр-міністеркою Джорджією Мелоні, а король стане першим британським монархом, який коли-небудь виступив на спільному засіданні італійського парламенту.

Чарльз та Камілла в Італії / © Associated Press

Чарльз та Камілла в Італії / © Associated Press

Нагадаємо, в Італії пара відсвяткує і 20-ту річницю свого весілля. Палац вже представив нові портрети королівського подружжя на честь річниці, зроблені у Римі.

Камілла та Чарльз в Італії / © Associated Press

Камілла та Чарльз в Італії / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому королева Камілла не любить подорожувати.

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