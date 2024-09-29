Вона в тренчі, а він у піджаку та джинсах: королева Летиція та король Філіп сходили до ресторану

Королівську пару Іспанії заскочили, коли пара залишала ресторан O'Peirao в Комбарро, в Галісії.
Король Філіп VI і королева Летиція відвідали принцесу Леонор у Військово-морській школі Марін, де вона ходила на військові заняття протягом кількох тижнів. Король і королева вирушили до Галісії, щоб відсвяткувати 40-ту річницю приведення до присяги прапора випускного класу ВМС короля Філіпа VI.
Знайшло час подружжя, і щоб відвідати ресторан. Якраз на виході з нього їх і заскочили папараці. Філіп був у картатій сорочці, піджаку та джинсах, а його дружина Летиція вдягнулась у бежевий тренч, була з чорним шарфом на шиї та з чорною плетеною сумкою на плечах.
Також королівське подружжя зазнімкували на заході разом із дочкою принцесою Леонор. Там Летиція з'явилася у білій блузці та джинсах-кльош.
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