Вона в тренді: принцеса Леонор одягла яскраво-рожеву сукню, щоб подивитися фільм "Барбі"

Принцеса приємно провела час із своїми рідними. Нині королівська родина у невеликій відпустці.
17-річна принцеса Леонор потрапила під приціл папараці на Майорці зі своєю родиною. Майбутня спадкоємиця іспанського престолу сходила на гучний фільм Барбі.
Леонор вирішила підтримати всесвітній флешмоб і одягла сукню яскраво-рожевого кольору. Вбрання принцеси було від бренду Sfera, а доповнила вона його білою сумкою на довгому ремінці від Adolfo Domínguez та еспадрильями на танкетці від mint&rose.
Волосся Леонор просто розпустила, зробила легкий макіяж та червоний манікюр.
А ось мама дівчини — королева Летиція, одягла простий образ у піжамному стилі, який доповнила білою сумкою та зручним взуттям.
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