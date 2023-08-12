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Вона в тренді: принцеса Леонор одягла яскраво-рожеву сукню, щоб подивитися фільм "Барбі"

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
324
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Вона в тренді: принцеса Леонор одягла яскраво-рожеву сукню, щоб подивитися фільм "Барбі"

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Принцеса приємно провела час із своїми рідними. Нині королівська родина у невеликій відпустці.

17-річна принцеса Леонор потрапила під приціл папараці на Майорці зі своєю родиною. Майбутня спадкоємиця іспанського престолу сходила на гучний фільм Барбі.

Іспанська королівська родина / © Getty Images
Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Леонор вирішила підтримати всесвітній флешмоб і одягла сукню яскраво-рожевого кольору. Вбрання принцеси було від бренду Sfera, а доповнила вона його білою сумкою на довгому ремінці від Adolfo Domínguez та еспадрильями на танкетці від mint&rose.

Волосся Леонор просто розпустила, зробила легкий макіяж та червоний манікюр.

Іспанська королівська родина / © Getty Images
Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

А ось мама дівчини — королева Летиція, одягла простий образ у піжамному стилі, який доповнила білою сумкою та зручним взуттям.

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Дата публікації
Перегляди
324
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