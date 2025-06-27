Вона в жовтій сукні, а він у сірому костюмі: баварські принц і принцеса відвідали світську церемонію

Баварський принц Людвіг та принцеса Софі-Олександра / © Getty Images

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Софія-Олександра Баварська та принц Людвіг днями були присутні на церемонії вручення премії «Die Brücke» — 24-ї церемонії вручення премії німецького кінематографу та Фонду Бернхарда Вікі у Мюнхені в театрі Кювільє.

Принцеса Софі-Олександра з’явилася на заході у жовтій сукні з американською проймою та тонким поясом на талії, і взула зелені туфлі на підборах із пряжками, посипаними камінням, а на плечі накинула сіро-білу хустку. В руках у неї був сірий клатч прямокутної форми. Каштанове волосся принцеси було розпущене, на обличчі макіяж, а у вухах сережки-висячки.

Баварський принц Людвіг та принцеса Софі-Олександра / © Getty Images

Її чоловік був у темно-сірому смугастому костюмі, білій сорочці та синій краватці у дрібний принт.

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Нагадаємо, у серпні минулого року принц та принцеса вперше стали батьками. У них народився син — принц Рупрехт.