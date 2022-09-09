Вона весь час усміхалася: згадуємо три останні виходи королеви Єлизавети II

Пішла епоха. Вчора, 8 вересня, на 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета II. Вона до останнього не хотіла показувати на публіці те, що її здоров'я погіршується, і рутинно продовжувала виконувати свою королівську роботу. Ось тільки виходи у світ ставали дедалі рідшими.

Ми згадуємо три останні появи королеви на публіці. Буквально за два дні до смерті, 6 вересня, Її Величність давала аудієнцію у шотландському замку Балморал новій прем'єр-міністерці Великої Британії Ліз Трасс.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Вона з'явилася тоді у вітальні у світлій сорочці, сірому кардигані та спідниці в клітинку. В руках тримала лаковану сумку s тростину, без якої вже тривалий час не могла пересуватися.

Її Величність мала проблеми з мобільністю, а здоров'я похитнулося після смерті дорогого чоловіка принца Філіпа у квітні 2021 року.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Однак, попри погане самопочуття, монархиня зробила зачіску, нафарбувала губи яскравою помадою та усміхалася. Проблеми зі здоров'ям видавала лише посиніла рука королеви.

У липні Єлизавета II двічі з'являлася на людях. 15 липня 2022 року королева відвідала офіційне відкриття нової будівлі госпісу Темзи в Мейденгеді.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Тоді на Її Величності була світла сукня з її улюбленим вітковим принтом, а до неї була пришпилена аквамаринова брошка. Перли з трьох ниток і сережки доповнювали незмінний аутфіт королеви.

На цьому знімку також видно, що ліва рука монархині синього кольору.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

А 12 червня 2022 року Єлизавета ІІ разом із принцом Чарльзом вручила Георгіївський хрест представникам Національної служби охорони здоров'я у Віндзорському замку. Одягнена того дня Єлизавета II була в молочно-білу сукню із рожевими квітами і взута в туфлі на підборах. Як завжди, бездоганні зачіска й макіяж, брошка, пришпилена до сукні, та шкіряна сумка від Launer завершували образ монархині.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Ніщо, крім постійних розмов про погіршення здоров'я королеви Єлизавети II, не віщувало, що день її смерті настане так скоро.

Вчора весь день і вечір під зливою люди несли квіти до Букінгемського палацу, щоб вшанувати пам'ять Її Величності.

Смерть королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Смерть королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Смерть королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

А коли закінчився дощ, на небі з'явилася гарна веселка. Немов якийсь знак згори про те, що Єлизавета, нарешті, знову поряд зі своїм дорогим Філіпом.

Веселка біля Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

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