Вона весь час усміхалася: згадуємо три останні виходи королеви Єлизавети II

Пішла епоха. Вчора, 8 вересня, на 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета II. Вона до останнього не хотіла показувати на публіці те, що її здоров'я погіршується, і рутинно продовжувала виконувати свою королівську роботу. Ось тільки виходи у світ ставали дедалі рідшими.
Ми згадуємо три останні появи королеви на публіці. Буквально за два дні до смерті, 6 вересня, Її Величність давала аудієнцію у шотландському замку Балморал новій прем'єр-міністерці Великої Британії Ліз Трасс.
Вона з'явилася тоді у вітальні у світлій сорочці, сірому кардигані та спідниці в клітинку. В руках тримала лаковану сумку s тростину, без якої вже тривалий час не могла пересуватися.
Її Величність мала проблеми з мобільністю, а здоров'я похитнулося після смерті дорогого чоловіка принца Філіпа у квітні 2021 року.
Однак, попри погане самопочуття, монархиня зробила зачіску, нафарбувала губи яскравою помадою та усміхалася. Проблеми зі здоров'ям видавала лише посиніла рука королеви.
У липні Єлизавета II двічі з'являлася на людях. 15 липня 2022 року королева відвідала офіційне відкриття нової будівлі госпісу Темзи в Мейденгеді.
Тоді на Її Величності була світла сукня з її улюбленим вітковим принтом, а до неї була пришпилена аквамаринова брошка. Перли з трьох ниток і сережки доповнювали незмінний аутфіт королеви.
На цьому знімку також видно, що ліва рука монархині синього кольору.
А 12 червня 2022 року Єлизавета ІІ разом із принцом Чарльзом вручила Георгіївський хрест представникам Національної служби охорони здоров'я у Віндзорському замку. Одягнена того дня Єлизавета II була в молочно-білу сукню із рожевими квітами і взута в туфлі на підборах. Як завжди, бездоганні зачіска й макіяж, брошка, пришпилена до сукні, та шкіряна сумка від Launer завершували образ монархині.
Ніщо, крім постійних розмов про погіршення здоров'я королеви Єлизавети II, не віщувало, що день її смерті настане так скоро.
Вчора весь день і вечір під зливою люди несли квіти до Букінгемського палацу, щоб вшанувати пам'ять Її Величності.
А коли закінчився дощ, на небі з'явилася гарна веселка. Немов якийсь знак згори про те, що Єлизавета, нарешті, знову поряд зі своїм дорогим Філіпом.
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