Вона відрізняється від інших: чим особлива заручальна каблучка Зари Тіндалл

Регбіст Майк Тіндалл подарував своїй коханій Зарі Філліпс каблучку на заручини у грудні 2010 року. Це була каблучка з білого золота з круглим великим діамантом і розсипом дрібних діамантів, яку Зара носить досі.

Ювелірний експерт Максвелл Стоун, коментуючи вибір Майка для видання Express.co.uk, сказав, що прикраса Зари відрізняється сучасним дизайном на відміну від "вінтажного стилю ардеко" її матері, принцеси Анни.

За словами експертів, королева Єлизавета II стала каталізатором того, що обручки з діамантами стали популярнішими серед членів королівської родини.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Але хоча каблучка Зари справді може похизуватися величезним діамантом, є одна ключова річ, яка відрізняє її від багатьох інших членів королівської родини. І це вартість та дизайн.

Прикраса оцінюється в 15 000 фунтів стерлінгів (трохи більше 18 тисяч доларів), що значно скромніше за каблучки Єлизавети, Камілли або навіть Меган Маркл. А ще те, що камінь сконструйований таким чином, щоб досвідчений вершник (а Зара їздить верхи) міг носити свою каблучку під час верхової їзди.

Загалом не секрет, що діамант – це найпопулярніший камінь і заручальна каблучка з діамантів вважається вічною класикою. Про те, хто ще з королівських осіб носить каблучки з діамантами, ми розповідали ось тут.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

До речі, відомо також, що після смерті королеви Єлизавети I I її каблучка з трикаратним діамантом круглого огранювання в центрі і десятьма меншими каменями з платини була повернута короні. І, хто знає, можливо, колись хтось із її спадкоємців одягне на палець цю прикрасу з такою неймовірною історією.

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