Вона все продумала: королева Єлизавета II передає справи синові Чарльзу

Багато хто стурбований тим, що трапиться з монархією після смерті королеви Єлизавети II.

Королівський історик доктор Ед Овенс переконаний, що королева має план і він уже втілюється в життя руками Її Величності та її старшого сина і спадкоємця принца Чарльза.

Минулого місяця принц Чарльз відсвяткував 73-річчя і є найстарішим спадкоємцем у британській історії. Незважаючи на довге очікування, його вступ на престол може бути далеко, оскільки королева не має наміру звільняти своє місце до своєї смерті. А скільки проживе монархиня лише Богові відомо.

Королева Єлизавета II та принц Чарльз на відкритті парламенту в Палаті лордів у Лондоні, травень 2021 / Getty Images

Однак, останні місяці у 95-річної королеви Єлизавети II виникли проблеми зі здоров'ям після того, як вона скасувала численні заходи та виступи через погане самопочуття. Багато хто стурбований здоров'ям королеви, виникають також питання про майбутнє монархії в кінці її правління. Багатьох турбує те, який вигляд матиме королівська сім'я після смерті монархині Великої Британії, яка правила найдовше, пише express.co.uk.

Королівський історик доктор Ед Овенс стверджує, що "перехід влади" до наступного правителя вже розпочався і що кризи можна буде уникнути завдяки підготовчій роботі, яку зазнають члени Фірми. Коментуючи ситуацію, він сказав: "Королівська сім'я не потрапить у кризу, коли королева помре. Символічна передача влади Чарльзу вже почалася". І справді, саме принц Чарльз зараз з'являється на багатьох заходах замість своєї матері Єлизавети ІІ. Ось нещодавно він відвідував Барбадос, який відмовився від монархії та став незалежною республікою.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Associated Press

Наступного 2022 року королева Єлизавета II відсвяткує платиновий ювілей свого правління і навряд чи варто очікувати, що королева віддасть престол своєму синові до цього моменту.

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