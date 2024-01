Вона все ще у лікарні: стало відомо, хто взяв на себе найбільше обов'язків принцеси Уельської

Раніше Кенсінгтонський палац повідомив, що принцесі Уельській зробили операцію на черевній порожнині в The London Clinic.

Зараз Кетрін відновлюється після операції, а на публіці з'явиться не раніше Великодня. Раніше ми повідомляли, що Фірма має намір задіяти принцесу Йоркську Беатріс у роботі на важливих нарадах з проєктів Кетрін. Але в новому звіті також йдеться про те, що королівська особа продовжить працювати під час її одужання вдома в котеджі Аделаїда у Віндзорі.

Як пише Hello! посилаючись на The Sunday Times, принцеса Кейт має намір підтримувати контакти з деякими своїми благодійними організаціями, зокрема з кампанією Shaping Us. Однак багато залежатиме від її самопочуття. Лікарню Кейт залишить ближче до кінця цього тижня або на початку наступного тижня, швидше за все, витратить від двох до трьох місяців на одужання, згідно з поточними медичними рекомендаціями.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Відомо також, що її чоловік принц Вільям відклав багато королівських заходів і виконуватиме свої обов'язки батька та глави сімейства, а саме займатиметься дітьми та возитиме їх до школи і всіляко піклуватиметься про них, і про дружину. Пара домовилася, що спробує зберегти якомога нормальніший розпорядок дня для їхніх трьох дітей.

Принцеса Уельська з родиною на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому принцесі Уельській потрібно 14 днів перебувати у клініці.

