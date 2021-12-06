"Вона все ще вигулює коргі сама": принц Вільям розповів про здоров'я 95-річної королеви Єлизавети II

Герцог Кембриджський поділився в Instagram деякими архівними знімками.

Пост був опублікований для просування кампанії #TimeToWalk та розповів, що його 95-річна бабуся королева Єлизавета II все ще самостійно вигулює коргі, адже відомий факт, що рух — це життя.

Принц Вільям та королева Єлизавета II / Associated Press

"У всієї моєї сім'ї є пристрасть до прогулянок — чи то моя бабуся, яка все ще вигулює коргі в 95 років; мій батько вирушає влітку у тривалі прогулянки Шотландією; або мої власні діти, які вперше з'являються на нашій щорічній прогулянці до церкви різдвяного ранку у Сандрінгемі.

В надії надихнути деяких інших людей стати активними та приділити трохи часу власному психічному здоров'ю — я хотів поділитися з вами декількома своїми історіями та улюбленими піснями в епізоді Time to Walk. Я розповім, як я навчився приділяти пріоритетну увагу власному психічному здоров'ю, важливий життєвий урок, який навчив мене ставитись до себе менш серйозно, і життєво важлива розповідь про те, як друг допоміг мені навчитися краще слухати. W", — написав у підписі під знімками принц Вільям.

(гортайте фото праворуч)

В ефір програма #TimeToWalk вийде сьогодні, в понеділок на @applefitnessplus і в Apple Music 1 на @applemusic, сподіваємось, принц Вільям поділиться пізніше і роликом, який, безсумнівно, багатьом буде корисно послухати.

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