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Вона вважала це шкідливим: яких страв у раціоні уникала принцеса Діана
Колишній кухар принцеси Діани Даррен Макгрейді розповів про один із продуктів, який принцеса рідко тримала вдома — за винятком випадків, коли її сини, принци Вільям і Гаррі, поверталися зі школи-інтернату.
В інтерв'ю журналу HELLO! Даррен раніше зазначав, наскільки суворо Діана дотримувалася своєї дієти.
"Вона була прихильницею здорового харчування, тому у нас ніколи не було яловичини в меню, якщо тільки хлопчиків не були вдома", - сказав він. «Вона ніколи не їла свинини. Іноді, коли приймала гостей, готувала баранину, але переважно це були курка, риба чи вегетаріанські страви».
Даррен, автор книжок «Королівське харчування» та «Королівський шеф-кухар удома», працював у покійної принцеси чотири роки, до її смерті 1997 року. До цього він 11 років готував для королеви Єлизавети ІІ у Букінгемському палаці.
Згадуючи час, проведений з Діаною, Даррен сказав: «Коли я готував для неї, мені довелося змінити свій стиль готування. Мені довелося перейти від приготування їжі для королеви – з важкими соусами та вершками – до приготування легшої їжі, виключивши жири та вуглеводи».
«Вона казала: „Ти займися всіма жирами, а я – усіма вуглеводами у спортзалі“. Наприклад, до томатного мусу, який їй дуже подобався, вона казала: „Приготуй мені знежирений варіант”.
Хоча сама Діана ретельно стежила за своїм харчуванням, вона тішила своїх синів, коли вони поверталися.
"Вони могли їсти шоколад, ніяких особливих частування не було, тому що, якщо хлопчики були вдома, принцеса хотіла їх побалувати", - сказав він.
«Їм подобалися страви, які дарують відчуття домашнього затишку. Вони любили банановий флан, та й взагалі все, що містить банани, бананове морозиво».
«Вони обожнювали такі страви, як асорті з м'яса на грилі, бургери, піцу, спагетті з фрикадельками, курку у вершковому соусі... Вони були дітьми королівської родини, але їхні смаки все одно були дитячими», - згадує шефкухар.
Нагадаємо, раніше колишній королівський шефкухар розповів про улюблений сніданок принцеси Діани.