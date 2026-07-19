Вона вважала це шкідливим: яких страв у раціоні уникала принцеса Діана

Принцеса Діана / © Getty Images

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В інтерв'ю журналу HELLO! Даррен раніше зазначав, наскільки суворо Діана дотримувалася своєї дієти.

"Вона була прихильницею здорового харчування, тому у нас ніколи не було яловичини в меню, якщо тільки хлопчиків не були вдома", - сказав він. «Вона ніколи не їла свинини. Іноді, коли приймала гостей, готувала баранину, але переважно це були курка, риба чи вегетаріанські страви».

Принцеса Діана / © Getty Images

Даррен, автор книжок «Королівське харчування» та «Королівський шеф-кухар удома», працював у покійної принцеси чотири роки, до її смерті 1997 року. До цього він 11 років готував для королеви Єлизавети ІІ у Букінгемському палаці.

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Згадуючи час, проведений з Діаною, Даррен сказав: «Коли я готував для неї, мені довелося змінити свій стиль готування. Мені довелося перейти від приготування їжі для королеви – з важкими соусами та вершками – до приготування легшої їжі, виключивши жири та вуглеводи».

«Вона казала: „Ти займися всіма жирами, а я – усіма вуглеводами у спортзалі“. Наприклад, до томатного мусу, який їй дуже подобався, вона казала: „Приготуй мені знежирений варіант”.

Хоча сама Діана ретельно стежила за своїм харчуванням, вона тішила своїх синів, коли вони поверталися.

Принцеса Діана та її син принц Вільям / © Associated Press

"Вони могли їсти шоколад, ніяких особливих частування не було, тому що, якщо хлопчики були вдома, принцеса хотіла їх побалувати", - сказав він.

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«Їм подобалися страви, які дарують відчуття домашнього затишку. Вони любили банановий флан, та й взагалі все, що містить банани, бананове морозиво».

«Вони обожнювали такі страви, як асорті з м'яса на грилі, бургери, піцу, спагетті з фрикадельками, курку у вершковому соусі... Вони були дітьми королівської родини, але їхні смаки все одно були дитячими», - згадує шефкухар.

Нагадаємо, раніше колишній королівський шефкухар розповів про улюблений сніданок принцеси Діани.

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