Вона вже в Балморалі: нареченій Пітера Філіпса доведеться пройти непросте випробування з королівською сім’єю

Гаррієт Сперлінг, яка заручилася з онуком королеви Єлизавети II — Пітером Філіпсом — на початку серпня — вже перебуває в Шотландії разом з членами королівської родини, які проводять час у їхньому улюбленому маєтку Балморал, що є їхньою щорічною літньою традицією.

Оскільки Гаррієт вперше відвідує замок, вона проходить «випробування Балморал» — неофіційне посвячення в сім’ю, пише The Sun.

«Всі знають, що Пітер закоханий, і його сім’я прийняла Гаррієтт у своє коло, так що вона, швидше за все, пройде сумно відомий тест Балморала». По суті мається на увазі входження до королівської родини, від дотримання протоколу до підтримки зв’язку з її членами під час прогулянок на свіжому повітрі.

У серіалі «Корона» навіть був показаний епізод про перше відвідування замку Балморал принцесою Діаною, тодішньою нареченою принца Уельського Чарльза.

Але, ми впевнені, що у Гаррієт все вийде, адже вона вже з’являлася на королівських заходах разом з Пітером і добре знайома з королем Чарльзом та іншими членами сім’ї.

