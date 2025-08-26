ТСН у соціальних мережах

Вона вже в Балморалі: нареченій Пітера Філіпса доведеться пройти непросте випробування з королівською сім’єю

Наречена Пітера Філліпса — сина принцеси Анни — має пройти непросте випробування — канікули з королівською родиною в Балморалі.

Гаррієт Сперлінг

Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Гаррієт Сперлінг, яка заручилася з онуком королеви Єлизавети II — Пітером Філіпсом — на початку серпня — вже перебуває в Шотландії разом з членами королівської родини, які проводять час у їхньому улюбленому маєтку Балморал, що є їхньою щорічною літньою традицією.

Оскільки Гаррієт вперше відвідує замок, вона проходить «випробування Балморал» — неофіційне посвячення в сім’ю, пише The Sun.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

«Всі знають, що Пітер закоханий, і його сім’я прийняла Гаррієтт у своє коло, так що вона, швидше за все, пройде сумно відомий тест Балморала». По суті мається на увазі входження до королівської родини, від дотримання протоколу до підтримки зв’язку з її членами під час прогулянок на свіжому повітрі.

У серіалі «Корона» навіть був показаний епізод про перше відвідування замку Балморал принцесою Діаною, тодішньою нареченою принца Уельського Чарльза.

Але, ми впевнені, що у Гаррієт все вийде, адже вона вже з’являлася на королівських заходах разом з Пітером і добре знайома з королем Чарльзом та іншими членами сім’ї.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, яку каблучку Пітер Філліпс подарував своїй нареченій на честь їхніх заручин, про які було оголошено 1 серпня.

