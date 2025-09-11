- Дата публікації
Вона вже в Португалії: інфанту Софію заскочили в університеті в Лісабоні
Дочка короля Іспанії Філіпа VI та королеви Летиції розпочинає навчання в університеті Forward College у Португалії, міжнародному навчальному закладі, заснованому 2021 року.
Молодша сестра принцеси Леонор — інфанта Софія — навчатиметься за спеціальністю «Політологія та міжнародні відносини», а її приїзд до коледжу викликає великий інтерес у преси.
Інфанту вже бачили з її новими однокурсниками, а фотографіями поділилося видання Vanitatis. Дівчина була одягнена у простий білий світшот і широкі сині джинси, а її волосся було традиційно розпущене.
Хоча заняття розпочнуться лише 22 вересня, початок навчального року стане для неї періодом адаптації до міста, де вона навчатиметься в перший рік. Софія проживатиме в кампусі, розташованому на північ від столиці, що забезпечить більший «спокій» завдяки «віддаленості від центру міста».
Перший день інфанти Софії у коледжі Форвард у Лісабоні розпочався із презентації засновників навчального закладу, які поділилися своїм досвідом та невеликими порадами щодо «покращення університетського життя». Як і будь-який студент, Софія переживала цей день із деякою часткою хвилювання, тому друга половина дня була присвячена іграм, покликаним розрядити обстановку та заохотити взаємодію між студентами.
Студентам обіцяють нетрадиційний академічний досвід, оскільки вони почергово навчатимуться у трьох європейських столицях упродовж трирічної програми навчання — Португалії, Франції та Німеччині.
