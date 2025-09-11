ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
1 хв

Вона вже в Португалії: інфанту Софію заскочили в університеті в Лісабоні

Дочка короля Іспанії Філіпа VI та королеви Летиції розпочинає навчання в університеті Forward College у Португалії, міжнародному навчальному закладі, заснованому 2021 року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Інфанта Софія

Інфанта Софія

Молодша сестра принцеси Леонор — інфанта Софія — навчатиметься за спеціальністю «Політологія та міжнародні відносини», а її приїзд до коледжу викликає великий інтерес у преси.

Інфанту вже бачили з її новими однокурсниками, а фотографіями поділилося видання Vanitatis. Дівчина була одягнена у простий білий світшот і широкі сині джинси, а її волосся було традиційно розпущене.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Хоча заняття розпочнуться лише 22 вересня, початок навчального року стане для неї періодом адаптації до міста, де вона навчатиметься в перший рік. Софія проживатиме в кампусі, розташованому на північ від столиці, що забезпечить більший «спокій» завдяки «віддаленості від центру міста».

Перший день інфанти Софії у коледжі Форвард у Лісабоні розпочався із презентації засновників навчального закладу, які поділилися своїм досвідом та невеликими порадами щодо «покращення університетського життя». Як і будь-який студент, Софія переживала цей день із деякою часткою хвилювання, тому друга половина дня була присвячена іграм, покликаним розрядити обстановку та заохотити взаємодію між студентами.

Студентам обіцяють нетрадиційний академічний досвід, оскільки вони почергово навчатимуться у трьох європейських столицях упродовж трирічної програми навчання — Португалії, Франції та Німеччині.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де навчатимуться інші європейські принци та принцеси.

Дата публікації
Кількість переглядів
218
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie