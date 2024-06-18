Вона вже таке носила: згадуємо ще один образ принцеси Шарлотти у матроській сукні

Дівчинка другий рік поспіль з'являється у такому вбранні.
У Лондоні відбувся один із наймасштабніших заходів — щорічний парад Trooping the Color, який проводиться на честь офіційного дня народження британського монарха. Цього року увага була особливо прикута до родини принца Вільяма — спадкоємця короля Чарльза III, оскільки він уперше за тривалий час вийшов на публіку разом із дружиною Кетрін та їхніми трьома дітьми: 10-річним Джорджем, 9-річною Шарлоттою та 6-річним Луї.
Але якщо хлопчики були у звичайних костюмах із двобортними піджаками, то юна Шарлотта відповідно до давньої традиції сім'ї з'явилася на святі у сукні в матроському стилі.
Мода на цей стиль в одязі бере свій початок ще від часів королеви Вікторії та дуже вкоренилася у британській королівській родині. Цього року дівчинка була в синій сукні довжини міді з білим оздобленням, і великим білим бантом. Зроблена ця сукня була на замовлення брендом Alexander McQueen, а носила вона її у поєднанні з туфлями від бренду дитячого взуття Papouelli.
Проте раніше Шарлотта вже одягала сукню у матроському стилі. Минулого року на цьому ж заході вона з'явилася у білій сукні, але з червоним оздобленням та бантом. Те вбрання було практично ідентичне тому, яке Шарлотта одягла цього року.
Загалом це був емоційний день для Уельських, тому що вперше за шість місяців на публіці з'явилася принцеса Кейт. Вона приїхала на парад у приголомшливій білій сукні прямого силуету від Jenny Packham з бантом на грудях і цей її образ порівняли з вбранням знаменитої акторки Одрі Гепберн.
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