Вона вже таке носила: згадуємо ще один образ принцеси Шарлотти у матроській сукні

У Лондоні відбувся один із наймасштабніших заходів — щорічний парад Trooping the Color, який проводиться на честь офіційного дня народження британського монарха. Цього року увага була особливо прикута до родини принца Вільяма — спадкоємця короля Чарльза III, оскільки він уперше за тривалий час вийшов на публіку разом із дружиною Кетрін та їхніми трьома дітьми: 10-річним Джорджем, 9-річною Шарлоттою та 6-річним Луї.

Вільям, Кетрін, Джордж, Шарлотта та Луї / Фото: Associated Press

Але якщо хлопчики були у звичайних костюмах із двобортними піджаками, то юна Шарлотта відповідно до давньої традиції сім'ї з'явилася на святі у сукні в матроському стилі.

Мода на цей стиль в одязі бере свій початок ще від часів королеви Вікторії та дуже вкоренилася у британській королівській родині. Цього року дівчинка була в синій сукні довжини міді з білим оздобленням, і великим білим бантом. Зроблена ця сукня була на замовлення брендом Alexander McQueen, а носила вона її у поєднанні з туфлями від бренду дитячого взуття Papouelli.

Принцеса Шарлотта у 2024 році / Фото: Associated Press

Проте раніше Шарлотта вже одягала сукню у матроському стилі. Минулого року на цьому ж заході вона з'явилася у білій сукні, але з червоним оздобленням та бантом. Те вбрання було практично ідентичне тому, яке Шарлотта одягла цього року.

Принцеса Шарлотта у 2023 році / Фото: Associated Press

Загалом це був емоційний день для Уельських, тому що вперше за шість місяців на публіці з'явилася принцеса Кейт. Вона приїхала на парад у приголомшливій білій сукні прямого силуету від Jenny Packham з бантом на грудях і цей її образ порівняли з вбранням знаменитої акторки Одрі Гепберн.

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