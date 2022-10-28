Вона, як нова: королева Летиція вийшла в світ у сукні трирічної давності

Королівська родина Іспанії в повному складі була присутня на кількох заходах на честь премії Princess of Asturias Awards 2022 в Ов'єдо.

Королева Летиція, король Філіп VI, принцеса Леонор та інфанта Софія приїхали привітати лауреатів премії принцеси Астурійської.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор носить титул Астурійської принцеси, і завжди на церемонії вимовляє промову. Нагороди вручаються окремим особам або організаціям, які досягли помітних досягнень у науці, гуманітарних науках та громадських справах.

Сьогодні королева Летиція одягла на захід сукню від Cherubina білого кольору, яку вперше одягала під час візиту до Великої Британії 2019 року і з'явилася в ній у Віндзорському замку.

Королева Летиція та королева Камілла у Віндзорі, 2019 рік / Фото: Associated Press

Сукня міді з високим коміром та класичними рукавами-ліхтариками доповнена приталеним поясом. До вбрання королева підібрала чорні туфлі-човники на невисоких підборах та сережки-висячки з перлинними підвісками та свою улюблену золоту каблучку Karen Hallam.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор була в костюмі з твіду, який складався з короткого жакета і спідниці і взула шкіряні туфлі-човники на підборах. Волосся принцеси було розпущене, і вона зробила легкий макіяж очей.

Молодша дочка Летиції та Філіпа – інфанта Софія – була в білій асиметричній сукні в тонку чорну смужку та в синіх туфлях-човниках із замші на невисоких підборах. Це вперше ми бачимо дівчину у взутті на підборах, зазвичай вона носить балетки.

Принцеса Леонор, королева Летиція та інфанта Софія / Фото: Getty Images

Учора королівська сім'я також відвідувала захід в Ов'єдо, а принцеса Леонор навіть затьмарила свою матір королеву вбранням, з'явившись на публіці в рожевому штанному костюмі.

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