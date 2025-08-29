- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 1477
- Час на прочитання
- 1 хв
Вона їй набридла: якою була страва, яку терпіти не могла на обід принцеса Діана
Колишній кухар принцеси Діани розповів, яку страву вона не любила їсти на обід.
Даррен Макгрейді, колишній королівський шеф-кухар і особистий кухар принцеси Уельської Діани, зізнався, що готував їй цю страву, доки їй не набридло її їсти.
Розмірковуючи про кулінарні звички принцеси Діани у відео для YouTube, шеф-кухар згадував:
«Якщо вона збиралася пообідати в ресторані, благодійні організації, з якими вона співпрацювала, телефонували до палацу і запитували: «Що любить принцеса? Які її улюблені страви?» Якось мені зателефонували з палацової канцелярії і запитали: «Що принцеса любить, що вона зараз їсть?» І я відповів, що вона любить лосось».
Через деякий час принцеса прийшла до нього і спитала, що в меню на обід. «Я вмираю з голоду, будь ласка, скажіть мені, що це не лосось. Що не так з лососем та вами, кухарі? Куди б я не пішла, скрізь подають лосось», — сказала Діана, згадує шеф-кухар, слова якого цитує журнал Hello!.
Згодом Даррен зізнався принцесі Уельській, що це за його порадою їй у всіх закладах подавали лосось. Щоб виправити помилку, шеф-кухар щотижня оновлював меню, щоб лосось більше не повторювався.
Нагадаємо, раніше Макгрейді розповідав, який сніданок любила їсти принцеса Діана майже щодня.