Вона їй не подобалася: який вигляд мала зачіска принцеси Діани, яку вона найбільше не любила

Можливо, така нелюбов до своєї весільної зачіски була пов'язана з нещасливим шлюбом?

Колишній перукар Діани Річард Далтон зробив кілька дивовижних одкровень у своїй новій книжці "Вся справа у волоссі: моє десятиліття з Діаною", яку він написав у співавторстві з куратором Музею принцеси Діани Рене Плант. У книжці Далтон поділився, що Діана вважала, що її волосся в день весілля було "катастрофою".

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Getty Images

Леді Діана Спенсер вийшла заміж за тодішнього принца Чарльза в соборі Святого Павла 28 липня 1981 року. Найважливішого дня принцеса була одягнена у шовкову сукню з тафти з пишною спідницею, на якій напередодні ще й поставила пляму, від дизайнерів Девіда та Елізабет Емануелів. Її макіяж був свіжим і природнім, коротке волосся було укладене за допомогою фена, а на голові красувалася фамільна "тіара Спенсерів".

В інтерв'ю People перукар принцеси Уельської розповідав, що він не був безпосередньо відповідальним за весільну зачіску і його замінив його колега Кевін Шамлі напередодні церемонії.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Associated Press

Раніше ми писали, чому перукар, якому зараз 76 років, лише тепер поділився цією інформацією з публікою.

А також показували вам рідкісні фото принцеси Діани з довгим волоссям.

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