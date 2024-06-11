Вона її попереджала: що сказала королева Єлизавета II на весіллі своїй невістці Каміллі

Камілла Шанд стала другою дружиною принца Уельського Чарльза 2005 роre. Нині вона має титул королеви, а її чоловік є королем Великої Британії.
Перший шлюб Чарльза з принцесою Діаною видався не щасливим і розпався через 15 років. Багато років принц не приховував, що його серце належить лише одній жінці - Каміллі. Коли померла принцеса Діана, королева Єлизавета II нарешті дала дозвіл на шлюб своєму синові та спадкоємцю. 9 квітня 2005 року він одружився з Каміллою. Їй тоді було 58, а йому 57 років.
Напередодні весілля Єлизавета II попередила майбутню невістку про одну річ, до якої Камілла не дослухалася. Королева рекомендувала не одягати головний убір із пір'ям. Однак обидва капелюхи для урочистостей для Камілли створив ірландський капелюшний майстер Філіп Трейсі, і обидва були з пір'ям.
Погода в день одруження пари видалася вітряною. А експерти, які вміють читати по губах, аналізуючи відео того дня розшифрували, що сказала королева, побачивши, як Камілла бореться зі стихією.
"Я попереджала її про носіння пір'я", — цитує express.co.uk.
Крім попередження покійної королеви, можна також побачити, як Чарльз каже своїй дружині: "Тримайся міцніше". А Камілла відповідає своєму чоловікові: "Ти мені теж потрібен".
Після весілля та під час численних королівських заходів королева Камілла ще не раз стикалася зі стихією. Вітер здіймав її сукні вгору і зривав капелюхи з голови. Але вона стійко продовжувала виконувати свої обов'язки на публіці і зуміла довести Єлизаветі II, що варта бути членом сім'ї.
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