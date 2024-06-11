Вона її попереджала: що сказала королева Єлизавета II на весіллі своїй невістці Каміллі

Перший шлюб Чарльза з принцесою Діаною видався не щасливим і розпався через 15 років. Багато років принц не приховував, що його серце належить лише одній жінці - Каміллі. Коли померла принцеса Діана, королева Єлизавета II нарешті дала дозвіл на шлюб своєму синові та спадкоємцю. 9 квітня 2005 року він одружився з Каміллою. Їй тоді було 58, а йому 57 років.

Напередодні весілля Єлизавета II попередила майбутню невістку про одну річ, до якої Камілла не дослухалася. Королева рекомендувала не одягати головний убір із пір'ям. Однак обидва капелюхи для урочистостей для Камілли створив ірландський капелюшний майстер Філіп Трейсі, і обидва були з пір'ям.

Погода в день одруження пари видалася вітряною. А експерти, які вміють читати по губах, аналізуючи відео того дня розшифрували, що сказала королева, побачивши, як Камілла бореться зі стихією.

Королева Єлизавета II на весіллі Чарльза та Камілли, 9 квітня 2005 року / Фото: Associated Press

"Я попереджала її про носіння пір'я", — цитує express.co.uk.

Крім попередження покійної королеви, можна також побачити, як Чарльз каже своїй дружині: "Тримайся міцніше". А Камілла відповідає своєму чоловікові: "Ти мені теж потрібен".

Весілля Камілли та Чарльза, 9 квітня 2005 рік / Фото: Getty Images

Після весілля та під час численних королівських заходів королева Камілла ще не раз стикалася зі стихією. Вітер здіймав її сукні вгору і зривав капелюхи з голови. Але вона стійко продовжувала виконувати свої обов'язки на публіці і зуміла довести Єлизаветі II, що варта бути членом сім'ї.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

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