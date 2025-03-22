Вона його вже носила: принцеса Кейт повторно одягла зелений капелюшок з квітами

Іноді британська принцеса носить повторно свої улюблені речі та аксесуари.
Щорічно на День святого Патріка, Кетрін, принцеса Уельська, з чоловіком принцом Вільямом відвідують парад ірландської гвардії. Її образи на цьому заході стримані і класичні, а також обов'язковий аксесуар, яким вона доповнює кожне вбрання – капелюшок.
Цього року принцеса вирішила прикрасити своє волосся капелюхом від бренду Lock & Co. смарагдового кольору, що носиться на один бік і був зроблений з фетру. Прикрашали аксесуар три великі квіти.
Однак аксесуар у принцеси в колекції зовсім не новинка, адже Кетрін була помічена у цьому ж капелюшку раніше. Цікаво й те, що вперше вона у ньому з'явилася також на Дні святого Патріка, але 2019 року. Образ принцеси був дуже схожим, адже навіть прикраси вона одягала тоді такі ж — сережки з камінням від бренду Kiki McDonough та знамениту золоту брошку у вигляді конюшини від Cartier.
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