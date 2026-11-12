Вона його опора: сестра королеви Камілли пояснила, що вплинуло на таку поведінку другої дружини короля Чарльза

Аннабель Елліот і королева Камілла / © Getty Images

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У ній автор Роберт Гардман розповідає багато цікавих фактів про короля та його родину, а також про його другу дружину — королеву Каміллу, з якою вони живуть у шлюбі вже понад два десятиліття.

Її Величність королева Камілла має сильний вплив на свого чоловіка Чарльза. Вона його підтримка у скрутну хвилину, а також друг і партнер у житті. У книжці автор наводить приклад про те, як виховання Камілли Шанд у дитинстві вплинуло на те, якою вона є сьогодні в ролі королеви.

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Королева Камілла / © Getty Images

«Це було чудове, по-старомодному правильне дитинство п'ятдесятих. Дуже щасливий, затишний та стабільний дім. Нас з малого вчили добрим манерам і тому, як поводитися на людях», — згадує сестра Камілли — Аннабель Елліот. Жінка каже, що абсолютно переконана у тому, що їх із Каміллою виховання лежить в основі всього, що робить королева сьогодні.

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«Ми росли в п'ятдесяті роки, коли життя було зовсім іншим, набагато вільнішим. Я думаю, нам неймовірно пощастило. Ми з батьками були дуже близькі, між нами не було „зелених байкових дверей“, або чогось такого. Жодних нянь. Моя мати доглядала нас. Зрозуміло, що між трьома дітьми було чимало сварок, але нам дуже пощастило. Нас не виховували у ліберальному стилі, проте наші батьки нам довіряли», — розповідає сестра королеви у книжці.

Аннабель Елліот і королева Камілла / © Getty Images

Раніше ми вже розповідали про терапевтичне хобі короля Чарльза III, про яке пише автор книжки про монарха.

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