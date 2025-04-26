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Вона з сумкою Prada, а він – у чорній краватці: князь та княгиня Монако на траурній церемонії у Ватикані
26 квітня у Ватикані відбувся похорон Папи Франциска. Понтифік очолював Римсько-католицьку церкву протягом 12 років і помер у Великодній понеділок у віці 88 років.
Княгиня Монако Шарлін — одна із семи жінок у світі, яким надано дозвіл носити при Папі білий колір. Це називається «il privilegio del bianco» італійською або «le privil ge du blanc» французькою, що перекладається як «привілей білого». Дозвіл княгиня отримала 2013 року від Папи Бенедикта XVI, яку він дав дому Гримальді. Однак у день прощання з Папою діють інші правила і королівська особа з’явилася у жалобному чорному вбранні.
Шарлін носила скромну чорну сукню без декору, яка закривала коліна і мала довгі рукави. Також вона одягла чорні колготки, туфлі із закритим мисом та покрила голову мантільєю з гарного мережива.
З прикрас вона одягла лише маленькі перлинні сережки, заручальну каблучку, а в руці несла невелику сумку від бренду Prada. Її чоловік — князь Альбер II — був у чорному костюмі, білій сорочці та чорному краватці. Оскільки погода була сонячною, він також надів окуляри.
Також серед тих, хто прибув попрощатися з Папою Франциском, були президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Однак, на відміну від княгині, Олена не покривала голову і не одягала капелюшка.