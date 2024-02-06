Вона зачарувала публіку: принцеса Раджва із чоловіком кронпринцем Хусейном сходила на матч

Спадковий принц Хусейн та його дружина принцеса Раджва днями були присутні на матчі Йорданія-Таджикистан чвертьфіналу Кубка Азії 2023 року.

Матч відбувся на стадіоні Ахмада Бін Алі в Аль-Райяні, на захід від Дохи. Разом із кронпринцем та його дружиною на грі була принцеса Сальма – молодша сестра Хусейна.

Кронпринц Хусейн, принцеса Раджва та принцеса Сальма / Фото: Getty Images

У соцмережах було опубліковано дуже миле відео із дружиною Хусейна – принцесою Раджвою. Вона разом із невідомим уболівальником склали пальці у серце, мабуть, на честь перемоги команди Йорданії у матчі.

Princess Rajwa making hearts with some fans after the Jordan-Tajikistan match in the quarter-finals of the 2023 Asian Cup in Qatar today pic.twitter.com/CcL9UnrZpn — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) February 2, 2024

Раджва мала цього дня сяйливий вигляд. На гру принцеса приїхала у футболці збірної Йорданії від Jako Ag, прямих штанах з поясом Sportmax, у неї був легкий макіяж на обличчі та красиво накручене хвилями волосся.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / Фото: Getty Images

Її чоловік кронпринц Хусейн також був у футболці, як у Раджви та із задоволенням спостерігав за грою з трибун.

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