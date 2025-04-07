Вона запізнилася: чому королева Єлизавета ІІ не встигла попрощатися з принцом Філіпом

Принц Філіп та королева Єлизавета II / © Getty Images

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Після госпіталізації та проведення операції у зв’язку з наявним захворюванням серця принц Філіп мирно помер уві сні у Віндзорському замку 9 квітня 2021 року.

Відомо, що його дружина королева Єлизавета II не встигла попрощатися з ним. В останні тижні його життя вона майже не відходила від нього, але того дня він пішов так швидко, що слуги просто не встигли її розбудити. Британцям оголосили про смерть принца Філіпа ближче до обіду.

Принц Філіп та королева Єлизавета II у молодості / © Associated Press

За словами біографа королеви Джайлса Брандрета, герцог Единбурзький, якому було 99 років, «пішов так швидко», що придворні не встигли розбудити Її Величність, щоб попрощатися, пише Daily Mail.

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«Я цілком готовий померти», — сказав одного разу Філіп Брандрету. «Це те, що відбувається рано чи пізно. Я напевно не хочу протриматися до 100 років, як королева-мати Єлизавета. Я не можу собі уявити нічого гіршого. У мене немає жодного бажання чіплятися за життя без необхідності. Жахлива перспектива», — казав принц Філіп.

Принц Філіп та королева Єлизавета II / © Getty Images

Смерть чоловіка принесла величезну порожнечу в життя королеви Єлизавети II. Вона пережила його на півтора роки і також мирно померла у ліжку 8 вересня 2022 року, кажуть, після тривалої хвороби.

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images принц Філіп / © Getty Images Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images принц Філіп / © Getty Images Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Філіп / © Associated Press Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Чарльз і принц Філіп / © Associated Press Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Філіп і принц Джордж / © Getty Images Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Філіп / © Associated Press Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press Принц Філіп / © Associated Press Принц Філіп / © Associated Press