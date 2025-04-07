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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Вона запізнилася: чому королева Єлизавета ІІ не встигла попрощатися з принцом Філіпом

9 квітня виповниться чотири роки від дня смерті принца Філіпа, герцога Единбурзького — чоловіка королеви Єлизавети II.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Філіп та королева Єлизавета II

Принц Філіп та королева Єлизавета II / © Getty Images

Після госпіталізації та проведення операції у зв’язку з наявним захворюванням серця принц Філіп мирно помер уві сні у Віндзорському замку 9 квітня 2021 року.

Відомо, що його дружина королева Єлизавета II не встигла попрощатися з ним. В останні тижні його життя вона майже не відходила від нього, але того дня він пішов так швидко, що слуги просто не встигли її розбудити. Британцям оголосили про смерть принца Філіпа ближче до обіду.

Принц Філіп та королева Єлизавета II у молодості / © Associated Press

Принц Філіп та королева Єлизавета II у молодості / © Associated Press

За словами біографа королеви Джайлса Брандрета, герцог Единбурзький, якому було 99 років, «пішов так швидко», що придворні не встигли розбудити Її Величність, щоб попрощатися, пише Daily Mail.

«Я цілком готовий померти», — сказав одного разу Філіп Брандрету. «Це те, що відбувається рано чи пізно. Я напевно не хочу протриматися до 100 років, як королева-мати Єлизавета. Я не можу собі уявити нічого гіршого. У мене немає жодного бажання чіплятися за життя без необхідності. Жахлива перспектива», — казав принц Філіп.

Принц Філіп та королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп та королева Єлизавета II / © Getty Images

Смерть чоловіка принесла величезну порожнечу в життя королеви Єлизавети II. Вона пережила його на півтора роки і також мирно померла у ліжку 8 вересня 2022 року, кажуть, після тривалої хвороби.

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

принц Філіп / © Getty Images

принц Філіп / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

принц Філіп / © Getty Images

принц Філіп / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп / © Associated Press

Принц Філіп / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Чарльз і принц Філіп / © Associated Press

Принц Чарльз і принц Філіп / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і принц Джордж / © Getty Images

Принц Філіп і принц Джордж / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп / © Associated Press

Принц Філіп / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принц Філіп / © Associated Press

Принц Філіп / © Associated Press

Принц Філіп / © Associated Press

Принц Філіп / © Associated Press

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