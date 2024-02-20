Вона засмутилася, коли дізналася про це: за що Чарльз критикував свою матір королеву Єлизавету II

Король Чарльз якось дуже засмутив свою покійну матір королеву Єлизавету II тим, що критикував її материнські навички.

Вважається, що король Чарльз III в дитинстві мав сильніший зв'язок зі своїми нянями, а також зі своєю бабусею, королевою-матір'ю Єлизаветою. Він був такий близький з бабусею, що навіть своїй другій дружині Каміллі на честь заручин подарував її каблучку.

І хоча з роками у короля склався міцний зв'язок з Єлизаветою II, його стосунки з матір'ю в дитинстві сильно відрізнялися.

Про це розповіла у своїй новій книжці "Моя мати і я" королівська письменниця Інгрід Сьюард, в якій досліджується зв'язок між покійною монархинею та її сином.

Королева Єлизавета II з маленькими принцом Чарльзом та принцесою Анною / Фото: Associated Press

1994 року принц Чарльз дозволив журналісту Джонатану Дімблбі написати про себе біографію, в якій покійна королева і принц Філіп були описані як "емоційно далекі" батьки, пише express. Там також зазначалося, що герцог Единбурзький часто "принижував" і навіть "залякував" свого сина. Коли ця книжка вийшла, вона дуже засмутила королеву Єлизавету II.

Автор пише, що королеву не виховали емоційною особистістю.

"Всередині вона була дуже емоційна, але ніколи цього не показувала. І саме так її виховали. Я думаю, що для неї було б майже неможливо змінитись. У підлітковому віці вона стала більш емоційною, але я думаю, що в молодості вона все це приховувала глибоко всередині", — написано у книжці.

Королева Єлизавета II та принц Філіп зі старшими дітьми Чарльзом та Анною / Фото: Associated Press

Зазначимо, що принц Гаррі звинуватив свого батька Чарльза у своїх мемуарах так само, назвавши його холодним і майже байдужим.

Читайте також: