Вона завжди виділялася: згадуємо яскраві різдвяні образи королеви Єлизавети ІІ

Покійна британська королева любила Різдво і завжди проводила його в заміському маєтку Сандрінгем, в Норфолку.
Зазвичай свята включали відвідування служби у церкві Святої Марії Магдалини, різдвяний обід та різдвяну промову монархині, яку перед телевізором збиралася послухати вся родина.
Згадуємо найяскравіші образи королеви Єлизавети II із різдвяних прогулянок у Сандрінгемі.
2019 рік
2019 року королева одягла святкове червоне двобортне пальто з прикрашеним коміром і підібрала капелюх до тону. На пальто в неї була пришпилена брошка королеви-матері "Рубіновий букет". До образу монархиня підібрала перлинне намисто з трьох ниток, перлинні сережки, рукавички та свою улюблену сумку бренду Launer.
2018 рік
2018 року королева Єлизавета II обрала світле пальто з ефектним оздобленням кольору фуксії, доповнене головним убором з пір'ям. Під пальто одягла сукню з квітковим візерунком, круглу брошку з фіолетовим каменем та діамантами, перлинне кольє та сережки, а в руках тримала сумку Launer.
2017 рік
Як пише Daily Mail королева відзначилася сміливим пальтом мандариново кольору і відповідним капелюхом, прикрашеним ліліями. Під пальтом була квіткова сукня, туфлі Anello & Davide, сумка Launer та незмінні перлинні прикраси.
2015 рік
2015 року монархиня мала стильнйи вигляд в червоному пальті з хутряним оздобленням. Цього дня йшов дощ, тому Єлизаветі довелося взяти з собою парасольку Fulton "Bird Cage" - бренду, що має королівський патент. При собі вона мала свою сумку Launer і була взута в туфлі Anello & Davide.
2014 рік
Королева Єлизавета II обрала для різдвяного виходу фіолетове пальто з золотими ґудзиками без коміра та капелюх з двома червоними пір'їнами. Під пальтм виднілася червона сукня, в руці вона тримала лаковану сумку Launer.
2012 рік
2012 року монархиня прибула до церкви Святої Марії Магдалини у характерному бірюзовому пальті із зигзагоподібною застібкою спереду та хутряним коміром з діамантовою брошкою, а також у капелюсі до тону.
2008 рік
А 2008 року публіка бачила королеву в твідовому пальті з червоним коміром, кишенями і ґудзиками. На пальті була брошка у вигляді пальмового листа з лівого боку, а також королева носила сові улюблені перлинні прикраси.
Читайте також:
- Це робила не тільки Діана: королева Камілла також тікала із Сандрінгема на Різдво
- Вже приїхав до Сандрінгема: король Чарльз сходив на службу
- Святковий обід, листівки та подарунки: цікаві різдвяні традиції Віндзорів