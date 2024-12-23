Вона завжди виділялася: згадуємо яскраві різдвяні образи королеви Єлизавети ІІ

Покійна британська королева любила Різдво і завжди проводила його в заміському маєтку Сандрінгем, в Норфолку.

Зазвичай свята включали відвідування служби у церкві Святої Марії Магдалини, різдвяний обід та різдвяну промову монархині, яку перед телевізором збиралася послухати вся родина.

Згадуємо найяскравіші образи королеви Єлизавети II із різдвяних прогулянок у Сандрінгемі.

2019 рік

2019 року королева одягла святкове червоне двобортне пальто з прикрашеним коміром і підібрала капелюх до тону. На пальто в неї була пришпилена брошка королеви-матері "Рубіновий букет". До образу монархиня підібрала перлинне намисто з трьох ниток, перлинні сережки, рукавички та свою улюблену сумку бренду Launer.

Виходи королеви Єлизавети II на Різдво у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

2018 рік

2018 року королева Єлизавета II обрала світле пальто з ефектним оздобленням кольору фуксії, доповнене головним убором з пір'ям. Під пальто одягла сукню з квітковим візерунком, круглу брошку з фіолетовим каменем та діамантами, перлинне кольє та сережки, а в руках тримала сумку Launer.

Виходи королеви Єлизавети II на Різдво у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

2017 рік

Як пише Daily Mail королева відзначилася сміливим пальтом мандариново кольору і відповідним капелюхом, прикрашеним ліліями. Під пальтом була квіткова сукня, туфлі Anello & Davide, сумка Launer та незмінні перлинні прикраси.

Виходи королеви Єлизавети II на Різдво у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

2015 рік

2015 року монархиня мала стильнйи вигляд в червоному пальті з хутряним оздобленням. Цього дня йшов дощ, тому Єлизаветі довелося взяти з собою парасольку Fulton "Bird Cage" - бренду, що має королівський патент. При собі вона мала свою сумку Launer і була взута в туфлі Anello & Davide.

Виходи королеви Єлизавети II на Різдво у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

2014 рік

Королева Єлизавета II обрала для різдвяного виходу фіолетове пальто з золотими ґудзиками без коміра та капелюх з двома червоними пір'їнами. Під пальтм виднілася червона сукня, в руці вона тримала лаковану сумку Launer.

Виходи королеви Єлизавети II на Різдво у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

2012 рік

2012 року монархиня прибула до церкви Святої Марії Магдалини у характерному бірюзовому пальті із зигзагоподібною застібкою спереду та хутряним коміром з діамантовою брошкою, а також у капелюсі до тону.

Виходи королеви Єлизавети II на Різдво у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

2008 рік

А 2008 року публіка бачила королеву в твідовому пальті з червоним коміром, кишенями і ґудзиками. На пальті була брошка у вигляді пальмового листа з лівого боку, а також королева носила сові улюблені перлинні прикраси.

Виходи королеви Єлизавети II на Різдво у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

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