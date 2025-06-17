Вона змінила її стиль: стало відомо, хто підбирає луки принцесі Беатріс

Олівія Бекінгем / © Getty Images

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Багато хто пам’ятає, як принцесу Беатріс засміяли після того, як вона з’явилася на весіллі Кейт Міддлтон та принца Вільяма 2011 року в капелюсі, який в пресі назвали «гігантським кренделем». Від того часу багато що змінилося, принцеса познайомилася з Олівією Бекінгем і її образи для публічних виходів зазнали грандіозних змін.

Хто така Олівія Бекінгем

Олівія Бекінгем у дитинстві

Гонконгка у четвертому поколінні, має глибокі зв’язки із колишньою британською колонією. Її прадід, Ноель Краучер, був співзасновником Гонконгської фондової біржі.

Провівши дитинство в Гонконгу, Бекінгем переїхала до Лондона, щоб здобути освіту, відвідуючи школи Garden House та Heathfield, пише scmp.com. Пізніше вона вивчала фотографію в Лондонській школі образотворчих мистецтв і працювала портретною і пейзажною фотографкою, перш ніж приєднатися до фірми зв’язків із громадськістю. Однак саме повернення до Гонконгу у віці 24 років по-справжньому змінило її кар’єрний шлях. Там, працюючи помічницею редактора журналу моди, вона відкрила для себе світ моди.

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Після шести місяців роботи зі зразками та приготування чаю вона зважилася на сміливий крок і стала фрілансеркою.

Олівія Бекінгем

«Я просто робила це по ходу справи, робила помилки, навчалася на них і зустрічала дивовижних людей», — згадує вона. «Я завжди була тією блондинкою, яка ходила на всі модні заходи».

За цей час вона поступово наростила своє портфоліо, займаючись як індивідуальними клієнтами, так і редакційними зніманнями. Потім 2019 року вона вирішила повернутися до Лондона.

Серед її клієнтів Кері Малліган, Поппі Делевінь та Нікі Гілтон. Від Коачелли до Венеційського кінофестивалю вона працювала як зі стилем для виступів, так і з заходами на червоній доріжці.

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Олівія Бекінгем / © Getty Images

Знайомство з принцесою Беатріс

Співпраця з британською принцесою Йоркською розпочалася 2019 року. Її здатність поєднувати вінтажні образи з гламурним, щойно зійшов з подіуму стилем допомогли перетворити принцесу, яку колись критикували, в одну з найстильніших знаменитостей Великої Британії.

Принцеса Беатріс і Олівія Бекінгема

«Я така вдячна за нашу спільну подорож у світі моди і за незаперечну дружбу, яку ми сформували», — написала Бекінгем у Instagram у день народження принцеси Беатріс у серпні минулого року. «Робота з тобою приносить мені стільки радості — я так пишаюся тобою і всім, чого ти досягла», — написала вона.

Стиль принцеси Йоркської справді від того часу змінився на краще. Згадуємо деякі її образи з різних публічних виходів.

Принцеса Беатріс і Олівія Бекінгема

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Беатріс / © Getty Images Принцеса Беатріс / © Getty Images Принцеса Беатріс / © Getty Images Принцеса Беатріс / © Getty Images Принцеса Беатріс / © Getty Images Принцеса Беатріс Йоркська та Дасті Дженкінс, директор зі зв'язків з громадськістю Spotify / © Getty Images Принцеса Беатріс / © Associated Press Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо та сином Крістофером / © Associated Press Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Associated Press Принцеса Беатріс / © Getty Images Принцеса Беатріс / © Associated Press Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images Принцеса Беатріс / © Getty Images Принцеса Беатріс / © Getty Images