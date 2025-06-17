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Вона змінила її стиль: стало відомо, хто підбирає луки принцесі Беатріс
41-річна Олівія Бекінгем народилася в Гонконгу, навчалася у Великій Британії та працює з багатьма знаменитостями, а прославилася завдяки співпраці з принцесою Йоркською Беатріс.
Багато хто пам’ятає, як принцесу Беатріс засміяли після того, як вона з’явилася на весіллі Кейт Міддлтон та принца Вільяма 2011 року в капелюсі, який в пресі назвали «гігантським кренделем». Від того часу багато що змінилося, принцеса познайомилася з Олівією Бекінгем і її образи для публічних виходів зазнали грандіозних змін.
Хто така Олівія Бекінгем
Гонконгка у четвертому поколінні, має глибокі зв’язки із колишньою британською колонією. Її прадід, Ноель Краучер, був співзасновником Гонконгської фондової біржі.
Провівши дитинство в Гонконгу, Бекінгем переїхала до Лондона, щоб здобути освіту, відвідуючи школи Garden House та Heathfield, пише scmp.com. Пізніше вона вивчала фотографію в Лондонській школі образотворчих мистецтв і працювала портретною і пейзажною фотографкою, перш ніж приєднатися до фірми зв’язків із громадськістю. Однак саме повернення до Гонконгу у віці 24 років по-справжньому змінило її кар’єрний шлях. Там, працюючи помічницею редактора журналу моди, вона відкрила для себе світ моди.
Після шести місяців роботи зі зразками та приготування чаю вона зважилася на сміливий крок і стала фрілансеркою.
«Я просто робила це по ходу справи, робила помилки, навчалася на них і зустрічала дивовижних людей», — згадує вона. «Я завжди була тією блондинкою, яка ходила на всі модні заходи».
За цей час вона поступово наростила своє портфоліо, займаючись як індивідуальними клієнтами, так і редакційними зніманнями. Потім 2019 року вона вирішила повернутися до Лондона.
Серед її клієнтів Кері Малліган, Поппі Делевінь та Нікі Гілтон. Від Коачелли до Венеційського кінофестивалю вона працювала як зі стилем для виступів, так і з заходами на червоній доріжці.
Знайомство з принцесою Беатріс
Співпраця з британською принцесою Йоркською розпочалася 2019 року. Її здатність поєднувати вінтажні образи з гламурним, щойно зійшов з подіуму стилем допомогли перетворити принцесу, яку колись критикували, в одну з найстильніших знаменитостей Великої Британії.
«Я така вдячна за нашу спільну подорож у світі моди і за незаперечну дружбу, яку ми сформували», — написала Бекінгем у Instagram у день народження принцеси Беатріс у серпні минулого року. «Робота з тобою приносить мені стільки радості — я так пишаюся тобою і всім, чого ти досягла», — написала вона.
Стиль принцеси Йоркської справді від того часу змінився на краще. Згадуємо деякі її образи з різних публічних виходів.