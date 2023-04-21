Вона знала, що помирає: у день народження королеви Єлизавети II згадуємо її останні місяці життя

Королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років. Вона правила Великою Британією довгих 70 років і пішла з життя, завершивши своє правління гучним святкуванням платинового ювілею. Тоді ж Єлизавета востаннє з'явилася на балконі Букінгемського палацу. Вихід був особливо зворушливим для Її Величності, оскільки вона знала, що він буде останнім.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

У свій останній день народження, який вона відсвяткувала 21 квітня 2022 року, монархиня провела в Сандрінгемі в Норфолку. Вона зупинилася у невеликому будинку на території під назвою Wood Farm Home, який дуже любив її чоловік принц Філіп. Сьогодні, в день її народження, оглядаючись назад, ми роздумуємо про те, а чи знала Єлизавета, що той день народження стане для неї останнім.

Королівський біограф Джайлз Брандрет опублікував свою книжку "Елізабет: інтимний портрет" через три місяці після смерті королеви Єлизавети. У ній він детально розповів про останні місяці життя монархині, відзначивши її бажання "озиратися" на минуле.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

"Під кінець свого життя королева не була проти озирнутися назад", — написав він. "Вона переглядала котушки зі старими "домашніми фільмами", які вона та її батьки знімали протягом багатьох років і швидше за все усвідомлювала, що це може бути для неї востаннє", — пише express.

Принцеса Єлизавета II з мамою Єлизаветою Боуз Лайон / Фото: Getty Images

Розмірковуючи про своє довге життя, королева говорила:

"Одна з радостей довгого життя — спостерігати за своїми дітьми, а потім за онуками. Ми не можемо бути впевнені, що на них чекає попереду, але ми повинні знати достатньо, щоб направити їх на правильний шлях. Ми можемо зробити це, якщо у нас вистачить здорового глузду вчитися на досвіді тих, хто пішов до нас”.

Королева вчилася у свого діда короля Георга V, у якого була непохитна "віра в майбутнє", а також у своїх батьків, згадуючи свою матір королеву Єлизавету, пізніше королеву-мати, і її "заразний смак до життя", і короля Георга VI, її батька.

Король Георг VI та принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

У свої 96 років вона визнала, що "роки пролетіли так швидко", додавши: "Немає сенсу шкодувати про час, що минув". Продовживши: "Я прожила досить довго, щоб знати, що речі ніколи не залишаються одними і тими самими дуже довго. Ніхто не може зупинити історію. Події змінюються із захопливою швидкістю".

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Єлизавета говорила, що віра, сім'я та дружба були для неї не лише константою, а й джерелом особистого комфорту та впевненості. У червні 2022-го вона відсвяткувала платиновий ювілей правління, а наступного місяця вирушила до Шотландії, свого улюбленого замку Балморал, де традиційно провела останні літні місяці свого життя.

Кореспондент ВВС Кеті Ніколл каже: "Я думаю, що Балморал був єдиним місцем, де вона справді могла залишити свою корону біля воріт і зіграти іншу роль — матері, бабусю, прабабусі. Я дійсно думаю, що частина її знала, що вона не повернеться, я думаю, що вона хотіла бути в Балморалі. І той факт, що вона пішла мирно, насправді є благословенням".

Королева померла мирно у своєму ліжку 8 вересня 2022 року у присутності своєї дочки принцеси Анни.

Останнє фото королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Королівський аккаунт у Twitter опублікував фото Її Величності сьогодні в день її народження супроводивши його підписом: "Сьогодні ми згадуємо неймовірне життя та спадщину Її Величності Королеви Єлизавети II у день, коли їй виповнилося б 97 років".

Сьогодні ми каже, що незабутні життя і союзи її Majesty Queen Elizabeth II, на який повинен був бути її 97th birthday. pic.twitter.com/yXHV0QVzUu — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2023

Знімок було зроблено на церемонії передачі ключів у палаці Холірудхаус в Единбурзі у червні 2022 року, лише за кілька місяців до смерті королеви.

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