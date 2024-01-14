"Вона знала, що йде": особистий секретар королеви Єлизавети II описав останні хвилини її життя

Королева Єлизавета залишила на смертному ложі два листи, які тільки зараз, через півтора роки після смерті монархині, стали відомі публіці.

Одне було для її сина Чарльза, а інше — для особистого секретаря сера Едварда Янга.

З уривку з книжки королівського біографа Роберта Гардмана "Становлення короля: король Чарльз III і сучасна монархія", опублікованому в Daily Mail, автор описує, як співробітники виявили два приватні листи Її Величності, які залишилися після її смерті 8 вересня 2022 року.

Королева Єлизавета II та її невістка герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Того дня у замку Балморал високопосадовці, включаючи особистого секретаря монархині сера Едварда Янга, планували майбутні дні, коли лакей приніс знамениту червону валізу королеви, в якій щодня Єлизавета II отримувала важливі документи від міністрів Великої Британії. Ключ від валізи був лише у Єлизавети та її секретаря.

Едвард Янг виявив, що королева залишила лист до принца Чарльза і приватного листа йому.

"Ми, мабуть, ніколи не дізнаємося, що в них було написано. Однак цілком очевидно, що королева знала, що кінець неминучий, і планувала це відповідним чином. Єлизавета II завершувала свої останні незавершені справи", — пише автор книжки, уривок якого публікує видання.

Королева також залишила список кандидатів на вступ до ордену "За заслуги" — її останній королівський обов'язок. Королева завжди ставилася до цього надзвичайно серйозно", — пише Гардман. "Документи були передані їй за два дні до того, щоб вона могла переглянути записи та відзначити свій вибір. Це був останній документ, з яким працювала королева Єлизавета ІІ. Навіть на смертному одрі їй було над чим працювати. І вона це зробила", – додає автор.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Також у книжці опубліковано зворушливу записку особистого секретаря королеви. Він описав останні хвилини життя Єлизавети ІІ.

"Дуже мирно. Уві сні. Вискользнула. Літній вік. Вона нічого не усвідомлювала. Без болю", — так описав цей момент сер Едвард Янг.

Королева Єлизавета II та королева мати Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Незважаючи на побоювання за її здоров'я, смерть покійної королеви була настільки раптовою, що Чарльзу довелося в останню хвилину здійснити політ до Балморала на гелікоптері, читаючи дорогою свої записи операції "Лондонський міст" (план дій після смерті королеви). Персонал навіть не встиг підготувати машину до його зустрічі. Чарльз та його дружина Камілла провели годину наодинці з Її Величністю перед її смертю. Чарльз особисто зателефонував обом своїм синам — Вільяму та Гаррі, і закликав їх якнайшвидше поїхати до Шотландії, щоб попрощатися. Тоді він вважав, що королеві ще залишилося жити дні, а не години. Але ні Вільям, ні Гаррі не встигли особисто попрощатися з бабусею. Вона знала, що їй не судилося дожити до 100 років, як її матері Єлизаветі Боуз-Лайон і ретельно підготувалася, щоб прожити свій останній рік максимально продуктивно та в оточенні своєї родини.

Королева Єлизавета II з онуками та правнуками / Фото: Getty Images

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