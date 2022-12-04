Вона знала, що її час спливає: біограф королеви розповів, як Єлизавета II провела останні дні

Королева Єлизавета II знала, що її час спливає і не шкодувала перед смертю ні про що. Про це пише в біографії монархині Джайлс Брандрет.

Книжка "Елізабет: інтимний портрет" зараз готується до виходу, але автор уже розповів деякі цікаві подробиці з життя Її Величності.

У опублікованому Daily Mail уривку з майбутньої книжки королівського письменника Джайлса Брандрета він пише, що покійна монархиня примирилася зі смертю, що наближалася, задокументувавши візит преподобного доктора Ієна Гріншілдса до Балморала за вихідні напередодні дня, коли Єлизавета померла.

"Правда в тому, що Її Величність завжди знала, що її час обмежений. Вона прийняла це з усією грацією, яку можна було очікувати", - пише Брандрет. "Її віра була для неї всім. Вона сказала мені, що ні про що не шкодує", - сказав доктор Гріншілдс, маючи на увазі останні вихідні, які він провів з нею в Балморалі", — пише People.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Автор книжки також розкриває подробиці причини смерті монархині, стверджуючи, що в Її Величності була рідкісна форма мієломи, рак кісткового мозку, що пояснює її втому та втрату ваги, а також проблемами з рухливістю.

Однак стверджує також, що не дивно, що офіційною причиною смерті королеви Єлизавети II була вказана старість. Зазвичай така причина вказується, коли пацієнту за 80 років, і його лікар дбав про нього протягом тривалого часу і бачив поступове погіршення стану.

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Доктор Дуглас Джеймс Аллан Гласс, який пропрацював з королевою понад 30 років і перебував з нею під час її смерті, сказав, що її смерть "була очікуваною, і ми чудово розуміли, що мало статися".

Погіршення здоров'я королеви розпочалося восени 2021 року. "До цього її енергія захоплювала оточуючих", — пише Брандрет. "В останнє десятиліття вона не тільки продовжувала свою роботу як монархиня, а й брала активну участь у сучасному житті".

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