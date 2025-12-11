- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 2 хв
«Вона знає, що їй пасує»: дизайнерка весільної сукні Меган Маркл висловилася про новий стиль герцогині Сассекської
Дизайнерка Клер Вейт Келлер, яка 2018 року пошила весільну сукню для Меган, похвалила її монохромний гардероб та назвала образи, в яких Маркл з’являється на публіці дуже вдалими.
Якось Меган публічно заявила, що «рідко носила кольоровий одяг» під час перебування у Великій Британії через передбачуваний королівський протокол, який змушував її одягатися майже виключно у відтінки верблюжого, бежевого та білого кольорів.
«Наскільки я розумію, не можна носити одяг того ж кольору, що і Її Величність, якщо йдеться про груповий захід», — сказала вона в документальному фільмі Netflix «Гаррі і Меган» 2022 року. «Але й не слід одягати одяг того ж кольору, що і будь-хто з інших, старших членів сім’ї».
Однак через п’ять років після повернення до Каліфорнії Меган так і не повернулася до яскравого одягу, від якого, за її словами, їй колись доводилося відмовлятися, пише Daily Mail.
Клер Вейт Келлер, яка розробила весільну сукню Меган і багато її найкращих вбрань за час роботи в королівській родині, висловилася про нинішні образи герцогині.
«Вона значно змінила свій стиль, перетворившись на те, що ви бачите зараз — мінімалістичний, розкішний, позачасовий та досить монохромний гардероб», — сказала колишня креативна директорка Givenchy виданню The Telegraph.
І, дійсно, чи це приготування їжі на кухні для серії «З любов’ю, Меган» або поява на обкладинці Harper’s Bazaar, Меган сьогодні втілює тренд «спокійної розкоші», в центрі якого знаходяться приглушені тони, а не яскраві відтінки. І дизайнерка каже, що їй це подобається.
Раніше, нагадаємо, ми показували, як Меган Маркл повторює свої «британські образи» у Каліфорнії.