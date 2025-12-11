«Вона знає, що їй пасує»: дизайнерка весільної сукні Меган Маркл висловилася про новий стиль герцогині Сассекської

Меган Маркл / © Getty Images

Якось Меган публічно заявила, що «рідко носила кольоровий одяг» під час перебування у Великій Британії через передбачуваний королівський протокол, який змушував її одягатися майже виключно у відтінки верблюжого, бежевого та білого кольорів.

«Наскільки я розумію, не можна носити одяг того ж кольору, що і Її Величність, якщо йдеться про груповий захід», — сказала вона в документальному фільмі Netflix «Гаррі і Меган» 2022 року. «Але й не слід одягати одяг того ж кольору, що і будь-хто з інших, старших членів сім’ї».

Меган Маркл у Парижі / © Getty Images

Однак через п’ять років після повернення до Каліфорнії Меган так і не повернулася до яскравого одягу, від якого, за її словами, їй колись доводилося відмовлятися, пише Daily Mail.

Клер Вейт Келлер, яка розробила весільну сукню Меган і багато її найкращих вбрань за час роботи в королівській родині, висловилася про нинішні образи герцогині.

«Вона значно змінила свій стиль, перетворившись на те, що ви бачите зараз — мінімалістичний, розкішний, позачасовий та досить монохромний гардероб», — сказала колишня креативна директорка Givenchy виданню The Telegraph.

Клер Вейт Келлер / © Associated Press

І, дійсно, чи це приготування їжі на кухні для серії «З любов’ю, Меган» або поява на обкладинці Harper’s Bazaar, Меган сьогодні втілює тренд «спокійної розкоші», в центрі якого знаходяться приглушені тони, а не яскраві відтінки. І дизайнерка каже, що їй це подобається.

Клер Вейт Келлер і Меган Маркл / © Getty Images

